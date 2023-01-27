Yahoo News Japan – в условиях санкций Таиланд стал излюбленным местом отдыха российских туристов

В то время, когда Запад пытается держать против Москвы барьеры из санкций, Таиланд тепло приветствует отдыхающих из России. Как пишет Yahoo News Japan, в этом ощущается прагматизм и разумность подхода Бангкока к поддержанию таких отношений с Москвой, которые были бы выгодны для государства и приносили бы его экономике значительные преимущества.



AP

В ноябре прошлого года количество туристов из РФ в Таиланде почти в семь раз превысило этот же показатель двухмесячной давности. А сейчас, зимой, пляжи курортов страны буквально переполнены отдыхающими из России. Таиланд, в котором туристическая отрасль является одной из главных, с энтузиазмом приветствовал это радостное для него явление. Наряду с этим в некоторых СМИ появляются проблески недовольства тем, что всё это происходит тогда, когда Запад пытается держать против Москвы барьеры из санкций. Директор бангкокского бюро телеканала FNN Ёсукэ Икэя рассказал Yahoo News Japan о том, почему так резко выросло число россиян в Таиланде.

В Паттайе, обширной пляжно-курортной зоне, расположенной примерно в двух часах езды на машине от Бангкока, многие любят загорать и купаться в тёплом и ласковом Сиамском заливе. Более 80% отдыхающих в местных отелях и на пляжах — туристы из России.

Ближайший аэропорт Утапао, одновременно являющийся и военным аэродромом тайских ВВС, возобновил прямое авиасообщение с Россией с ноября прошлого года. Аэропорт расположен буквально в получасе езды от Паттайи, что очень удобно для туристов. Сейчас сюда прибывают в среднем два чартерных рейса в день, отправляющихся из более чем десяти российских городов, включая и Москву.

По данным местных СМИ, каждую неделю около 5 тыс. россиян пользуются этим аэропортом, чтобы насладиться отдыхом в Паттайе. Всплеск посещений россиянами «туристической Мекки» — Таиланда — находит своё отражение в следующих данных: число российских туристов, въехавших в Таиланд, в апреле прошлого года сократилось до 5,2 тыс. под влиянием событий на Украине. Но уже в сентябре оно выросло до 15,9 тыс., а в ноябре составило абсолютно рекордные 108,9 тыс. человек.

Таиланд всегда был популярным зимним направлением для туризма в России. Но в этом году его привлекательность заметно возросла из-за того, что немало других регионов — например, Европа — лимитируют приём отдыхающих из РФ в качестве одной из санкционных мер против страны. Прямые рейсы туда остаются приостановленными во многих государствах, в том числе и в Японии.

Таиланд же не ограничивал количество туристов из России. Кроме того, с октября прошлого года прямые рейсы оттуда, приостановленные прошлой весной, один за другим возобновляются. Таким образом, Бангкок оказался отлично подготовленным к буму российского спроса.

В марте предыдущего года, сразу после начала спецоперации РФ на Украине, многие кредитные карты, выпущенные в России, были заморожены, и немало людей испытывали проблемы с платежами. И теперь расчёт банковскими картами для россиян в Таиланде по-прежнему недоступен, однако туристы используют наличные.

Таиландская сторона очень активно проявила себя в вопросе возобновления прямого и чартерного авиасообщения с Россией, поскольку туризм является важнейшей отраслью экономики этой страны, а туристы из РФ считаются тут самыми желанными клиентами. Ещё одним фактором, заставляющим власти и бизнес Таиланда всеми силами привлекать и приветствовать российских отдыхающих, является резкое снижение в последнее время числа китайских туристов. В этом году из-за государственной политики в связи с коронавирусом Поднебесной Таиланд посетило мало китайцев. Эксперты говорят, что для восстановления числа китайских отдыхающих в Таиланде при благоприятном развитии событий потребуется около полугода. Поэтому ситуация на туристическом рынке страны сегодня сильно зависит от путешественников из России.

«Наша сила оказалась в том, что мы привыкли принимать туристов из РФ и делаем сейчас ставку на это. Посольство Таиланда в Москве также много работало над развитием российского туризма в нашей стране», — рассказал директор Паттайского офиса Управления по туризму Таиланда Анома Вонгняй.

По мнению Ёсукэ Икэя, в этих словах таиландского чиновника ощущается прагматизм и разумность подхода властей Бангкока к поддержанию таких отношений с Москвой, которые были бы выгодны для государства и приносили бы его экономике значительные преимущества. Наряду с этим нельзя не отметить и того, что такая позиция правительства Таиланда в нынешней глобальной ситуации зачастую встречает критику со стороны части международного сообщества.