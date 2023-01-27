 

«Это мой дом, а не только его»

27.01.2023, 2:30, Разное
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Андрей Колесников* о жизни в России.

В новом выпуске «Здесь» Василий Полонский и Ирина Воробьева выясняют у старшего научного сотрудника фонда Карнеги Андрея Колесникова*, можно ли доверять современным исследованиям в социологии.А также обсуждают, почему чиновники не высказались о действиях РФ в Украине и повлияют ли «Разговоры о важном» на школьников?

*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Источник: Новая газета


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