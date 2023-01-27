Тонкие брови и темные цвета: идеи современного макияжа, вдохновленного двадцатыми годами прошлого века

Возможно, теперь, когда мы вступили в 2023-й, самое время вернуть тенденции и идеи макияжа 1920 годов. Возвращение этой моды прогнозировалось визажистами. Основными тенденциями являются темные тени для век, растянутый вдоль скул румянец и декор в виде звездочек, бриллиантов или жемчужин на внутреннем уголке глаз. Полностью перенимать этот стиль, конечно же, не стоит, но можно вдохновиться макияжем двадцатых годов прошлого века, чтобы создать нечто невероятно красивое на своем лице.

Темные оттенки

Темные оттенки – ключ к тому, чтобы придать вашему макияжу стиль 1920 годов прошлого века. Это может быть драматический образ с вампирским макияжем глаз, темной помадой на губах и выразительным румянцем.

Высокая четкость

Этот макияж вдохновлен черно-белыми фильмами, где на лице были видны четко очерченные линии. Самое время использовать контрастные оттенки, резкие акценты и четко-прорисованные тонкие брови. Не следует забывать и о ярких губах.

Тонкие брови

По мере возрождения тенденций макияжа из двадцатых годов прошлого века возвращаются и тонкие брови, которые были модны еще и в девяностых. Брови в этом стиле не только тонкие, но и округлые, что придает лицу причудливый детский вид.

Подводка для глаз

В двадцатых годах прошлого века было очень модно подводить глаза черной подводкой сверху. В то время для этих целей использовался состав из сажи и вазелина. Сегодня есть множество вариантов, чтобы сделать четко очерченные сверху глаза с помощью современных средств. Такое оформление делает внешний вид одновременно драматичным и задорным, будто вы вот-вот готовитесь выйти на дискотеку поп-музыки.

Использование жемчужин

Жемчуг был в моде в двадцатых годах прошлого века. Вы можете использовать его в макияже сегодня, проявив творческий подход. Это позволяет привлечь внимание к глазам и сделать лицо более интересным визуально. Используя жемчуг или блестки, которые наносятся на веки или внутренние уголки глаз, вы можете сделать свой образ простым и одновременно эффектным. Это изумительный способ создания макияжа для тех, кто хочет выглядеть по-настоящему гламурно.

Губы вампирши

Используйте яркую помаду, которая создаст эффект вампирских губ. Берите темно-красную, сливовую и даже черную – такая насыщенность оттенков придаст вашему образу драматизм героинь черно-белых фильмов.

Без бровей

Если мысль о тонких бровях оказалось для вас не слишком рискованной, вы можете воспользоваться еще одним трендом, который пришел прямиком из 1920 года прошлого века.

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Это высвеченные брови, которые поначалу могут даже пугать. Но дизайнеры считают это модным взглядом на макияж, хотя иногда эту затею бывает довольно сложно осуществить. Если вы готовы выйти за рамки, сделайте этот смелый шаг. Используйте для осветления бровей только качественные средства, в остальном будьте дерзки.

Воссоздайте древнеегипетский стиль

Многие девушки двадцатых годов прошлого века вдохновлялись древнеегипетским стилем моды. Они использовали тотальную подводку для глаз, которая моментально выделяла глаза. Нужно использовать карандаш для прорисовки межресничного пространства. Дополнить эту подводку нужно будет тенями и жидкой подводкой для глаз, чтобы сделать линию четкой и одновременно растушеванной.

Нарисуйте кошачьи глаза

Еще одна тенденция красоты из прошлого – стрелки, которые позволяют создать эффект кошачьего глаза. С тех самых пор, как эта тенденция появилась, она почти никогда не исчезала и не переставала быть модной. Если до этого вы никогда не подводили глаза таким образом, возможно, самое время сделать это прямо сейчас. Сочетайте кошачьи глаза с помадой смелого оттенка, и вы моментально преобразитесь.

Дымчатый макияж для глаз

Еще один классический прием, за который можно поблагодарить лидеров бьюти-индустрии столетней давности, это дымчатый макияж. Визажисты подчеркивают, что наслаивание является ключом к созданию такого мейкапа.

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Слои способны создать дополнительный объем, что невероятно выделяет глаза. Таким образом, вы должны будете нанести карандаш, затем тени и растушевать в их, а после нанести еще один слой теней. По сути, смоки-айс – это градиент из темных оттенков, которые хорошо растушеваны.

Сливовые тени для век

Хотя гуру красоты двадцатых годов прошлого столетия предпочитали темные тени для век, это не значит, что они ограничивались исключительно коричневыми и черными цветами. Тени для век сливового цвета были популярны и позволяли добиться непревзойденного эффекта.

Взгляд при этом получался по-настоящему манящим и ярким. С помощью теней сливового цвета можно создать дымчатый макияж. Дополнить мейкап можно подводкой для глаз, а губы – накрасить помадой холодного оттенка.

Сочетайте помаду и румяна

Одной из основных тенденций двадцатых годов прошлого столетия было сочетание румян и помады между собой. Визажисты использовали розовый и коралловый, которые были особенно популярны. С их помощью можно придать лицу свежесть и молодость.

Загар

Загар впервые стал популярным в двадцатых годах благодаря Коко Шанель. С тех пор он прошел долгий путь, и существует множество способов, чтобы получить его идеальный эффект с помощью макияжа.

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Сияния можно добиться с помощью средств, которые создают на коже иллюзию влажности. Дополнительно визажисты любят использовать бронзатор. Все это позволяет сделать вид, будто девушка только что вернулась с пляжа. Дополните ваш загар розовыми румянами, тонким слоем хайлайтера и, возможно, искусственными веснушками.

Контуринг для эффекта загара

Создать эффект загара можно с помощью контуринга. Но создать его нужно будет с помощью средства для автозагара. Для этого накануне следует сделать пилинг, а затем нанести автозагар на спонж для макияжа и распределить средство по контуру. Лучше не усердствовать, ведь вы же не хотите, чтобы ваш загар выглядел неестественно.

Подчеркните лук Купидона

Уделите губам еще больше внимания, подчеркнув лук Купидона, сделав его более заметным. При этом не забудьте сделать губы более пухлыми. В этом вам поможет хорошая подводка для губ и немного хайлайтера в области изгиба.

Тени под глазами

Так как девушки двадцатых годов прошлого века старались выглядеть более эффектно, они использовали самые разные приемы, в том числе наносили темные тени для век или подводку на нижние веки. Таким способом можно сделать еще и кошачий глаз. Не забудьте нанести темные тени на нижнюю линию ресниц и вокруг нее.

Щенячий взгляд

Звучит не очень эффектно, но выглядит довольно модно и даже повторяет некоторые современные тенденции. Щенячий вариант отличается от кошачьего тем, что подводка у внешнего уголка глаза уходит вниз. Это позволяет создать по-особенному грустный и одновременно чувственный взгляд.

Завитые ресницы

Не забывайте о щипцах для завивки ресниц, которые были изобретены в 1923 году. С тех пор это средство не сильно изменилось. Сделайте свой взгляд более открытым, удерживая инструмент для завивки ресниц как можно ближе к основанию роста ресничек. При этом следите за тем, чтобы не защипнуть кожу. Удерживайте щипцы в течение 5 секунд, затем отпустите.

Еще больше румян

Для того чтобы сделать макияж немного более выразительным, используйте больше румян. Нанесите их не только на яблочки щек, но даже под глазами, если есть необходимость скрыть темные круги. Выбирайте тени насыщенных оттенков, например, розовые, коралловые или оранжевые.