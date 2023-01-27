“Водка и кола без сахара”: сбежавшая ото всех Лолита показала свои припухлости

Певица Лолита

Милявская в свои 59 лет старается жить активно. В ее графике есть место и

гастролям, и семье, и даже общению с врачами. И хотя публично брюнетка не

признается в желании сохранить молодость, поклонники предполагают — Лолита

хотела бы как можно дольше оставаться на плаву.

Сейчас Милявская

отдыхает с семьей в Болгарии на берегу Черного моря. Там уже продолжительное

время живут ее мама Алла Дмитриевна и дочь Ева. Сбежавшая от всех московских

забот артистка полностью погрузилась в атмосферу курорта. Она перестала

пользоваться косметикой и показала свои припухлости — утренние отеки на глазах

и скулах.

Подписчики гадают,

почему по утрам лицо певицы выглядит таким “налитым”. Ведь известно,

что Лолита Милявская последнее время следит за питанием и занимается спортом.

Вот только от одного она не смогла отказаться — от алкоголя.

“Водка и

кола без сахара — это моя диета”, — шутит Милявская.

По словам исполнительницы

хита “На Титанике” врач запретил в течение трех месяцев есть бананы,

виноград и любой алкоголь, даже бокал вина. Такое правило Милявская не оценила,

но, к счастью, уже на юбилее мамы все запреты спали. Отмечая 80-летие любимой

мамы, Лолита Милявская позволила себе любимый напиток.