 

“Водка и кола без сахара”: сбежавшая ото всех Лолита показала свои припухлости

27.01.2023, 2:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица Лолита
Милявская в свои 59 лет старается жить активно. В ее графике есть место и
гастролям, и семье, и даже общению с врачами. И хотя публично брюнетка не
признается в желании сохранить молодость, поклонники предполагают — Лолита
хотела бы как можно дольше оставаться на плаву.

Сейчас Милявская
отдыхает с семьей в Болгарии на берегу Черного моря. Там уже продолжительное
время живут ее мама Алла Дмитриевна и дочь Ева. Сбежавшая от всех московских
забот артистка полностью погрузилась в атмосферу курорта. Она перестала
пользоваться косметикой и показала свои припухлости — утренние отеки на глазах
и скулах.

Подписчики гадают,
почему по утрам лицо певицы выглядит таким “налитым”. Ведь известно,
что Лолита Милявская последнее время следит за питанием и занимается спортом.
Вот только от одного она не смогла отказаться — от алкоголя.

“Водка и
кола без сахара — это моя диета”, — шутит Милявская.

По словам исполнительницы
хита “На Титанике” врач запретил в течение трех месяцев есть бананы,
виноград и любой алкоголь, даже бокал вина. Такое правило Милявская не оценила,
но, к счастью, уже на юбилее мамы все запреты спали. Отмечая 80-летие любимой
мамы, Лолита Милявская позволила себе любимый напиток.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09.21 / “Мне нужно было снять два клипа”: Прохор Шаляпин рассказал, почему оставил больную жену в Америке

27.11.21 / “Нужны строгие меры”: врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19

18.05.22 / Иммунотерапия может играть роль в лечении рака желудка и пищевода

22.11.21 / Гипертония удваивает риск появления эпилепсии у пожилых людей

07.01.22 / «До полного уничтожения боевиков»

25.06.20 / Мнение: Лживая Собчак – ни одной машины не купила в жизни сама

30.09.20 / Муж – собака, жена – дерево

16.10.22 / Счета за газовое отопление могут вырасти в США на 28% этой зимой

04.07.20 / Осужденного за шпионаж Пола Уилана выставили на обмен

29.04.22 / Стоимость аренды квартир в Москве резко изменится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика