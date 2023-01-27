Как поднять работоспособность зимой: три совета от экспертов

Январские

праздники позади, за окном еще сугробы снега, а солнце пока не появляется так

часто, как бы хотелось. Зимняя хандра, кажется, еще страшнее осенней — уж очень

хочется поскорее весны. Однако, никто не отменял ни рабочего графика, ни жизни

— нужно и хочется оставаться бодрым и энергичным.

Эксперты в сфере

нутрициологии и фитнеса поделились с изданием “Подмосковье сегодня”

тремя советами, как поднять работоспособность зимой.

Прежде всего,

необходимо наладить питание. Зимой организму как никогда нужны цитрусовые,

поскольку они богаты витаминами и антиоксидантами. Эти микроэлементы помогают

головному мозгу концентрироваться и решать разные задачи. Кроме этого, организм

нуждается в полезных жирах. Их можно найти в орехах, семечках, авокадо, а также

в жирной рыбе и печени.

Во-вторых, нужна

активность и физическая нагрузка. По словам фитнес-тренера, они помогают не

только улучшить внешний вид, но и “прокачать” мозг. Тренировки развивают

способности к обучению, поднимают нейропластичность памяти.

И, конечно,

нельзя забывать про питьевой режим. Чистая вода — это основа энергообмена в

организме человека. Постепенно привыкая пить несколько литров в день, мы

закладываем телу привычку постоянно оставаться активным.