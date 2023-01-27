 

Как поднять работоспособность зимой: три совета от экспертов

27.01.2023, 2:21, Разное
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Январские
праздники позади, за окном еще сугробы снега, а солнце пока не появляется так
часто, как бы хотелось. Зимняя хандра, кажется, еще страшнее осенней — уж очень
хочется поскорее весны. Однако, никто не отменял ни рабочего графика, ни жизни
— нужно и хочется оставаться бодрым и энергичным.

Эксперты в сфере
нутрициологии и фитнеса поделились с изданием “Подмосковье сегодня”
тремя советами, как поднять работоспособность зимой.

Прежде всего,
необходимо наладить питание. Зимой организму как никогда нужны цитрусовые,
поскольку они богаты витаминами и антиоксидантами. Эти микроэлементы помогают
головному мозгу концентрироваться и решать разные задачи. Кроме этого, организм
нуждается в полезных жирах. Их можно найти в орехах, семечках, авокадо, а также
в жирной рыбе и печени.

Во-вторых, нужна
активность и физическая нагрузка. По словам фитнес-тренера, они помогают не
только улучшить внешний вид, но и “прокачать” мозг. Тренировки развивают
способности к обучению, поднимают нейропластичность памяти.

И, конечно,
нельзя забывать про питьевой режим. Чистая вода — это основа энергообмена в
организме человека. Постепенно привыкая пить несколько литров в день, мы
закладываем телу привычку постоянно оставаться активным.


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