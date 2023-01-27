Марка TCL выпустила смартфон со съемным аккумулятором

Американский производитель техники TCL анонсировал поступление в продажу недорогого смартфона TCL Ion X.

Специалисты особенно отличили возможность снятия аккумулятора, тогда как большинство современных аналогов имеют встроенные батареи без возможности самостоятельной замены. Кроме того, новая модель получила встроенный чипсет MediaTek Helio G25. Размер оперативной памяти достигает 3 гигабайта, а постоянной памяти 32 гигабайта. Отдельно присутствует слот для дополнительной карты памяти.

Новая модель обладает одинарным основным датчиком 13 мегапикселей. Селфи-камера ограничена модулем на 5 мегапикселей. Смартфон получит батарею с емкостью 3000 мАч. Стоимость недорогого смартфона равна 119 долларов.