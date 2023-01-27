 

Марка TCL выпустила смартфон со съемным аккумулятором

27.01.2023, 2:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский производитель техники TCL анонсировал поступление в продажу недорогого смартфона TCL Ion X.

Специалисты особенно отличили возможность снятия аккумулятора, тогда как большинство современных аналогов имеют встроенные батареи без возможности самостоятельной замены. Кроме того, новая модель получила встроенный чипсет MediaTek Helio G25. Размер оперативной памяти достигает 3 гигабайта, а постоянной памяти 32 гигабайта. Отдельно присутствует слот для дополнительной карты  памяти.

Новая модель обладает одинарным основным датчиком 13 мегапикселей. Селфи-камера ограничена модулем на 5 мегапикселей. Смартфон получит батарею с емкостью 3000 мАч. Стоимость недорогого смартфона равна 119 долларов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.22 / Скандалы: Российские миллиардеры потеряли более $93 млрд с февраля

22.05.21 / Hyundai Alcazar: чего ожидать?

03.08.20 / Фотогалерея: Ухань в объективе российского студента Дениса

29.01.22 / Вера Брежнева призналась, что не может отказаться от фильтров на фото

29.07.22 / ERR – «Латвийский газ» возобновил закупку голубого топлива из России, но не называет поставщика

14.07.21 / Интервью Меган Маркл и принца Гарри, спецвыпуск “Друзей” и другие номинанты на премию “Эмми”

14.07.20 / 10 хороших вещей, которые дала нам пандемия

22.12.22 / Под Петербургом мужчина взял в заложники собственную мать

07.01.22 / Освежим кожу после праздников: маски для лица с самым простым ингредиентом – сахаром

21.07.20 / Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика