Общество «Знание» и Университет «Синергия» покажут реконструкцию Сталинградской битвы

Российское общество «Знание» и Университет «Синергия» покажут 2 февраля масштабную реконструкцию Сталинградской битвы в Волгоградской области, в реконструкции примут участие более 500 человек из разных регионов России.

Мероприятие посвящено 80-летию победы в сражении, которое переломило ход войны и привело к освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Гостей мероприятия ожидает постановка финала операции «Кольцо» Сталинградской битвы с бронетехникой, артиллерией и авиацией времен Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники реконструкции покажут, как красноармейцы окружили и разгромили 6-ю армию Вермахта во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Зрелищность битвы обеспечат пиротехники и команда профессиональных каскадеров.

В подготовке реконструкции участвовали студенты и преподаватели факультета «Кино» Университета «Синергия», которые создавали сценарий совместно с военно-историческими клубами на основе изученных фактов. Военно-историческая реконструкция позволит зрителям с достоверной точностью увидеть один из главных боев Сталинградской битвы, ощутить ее масштаб и осознать значение этого сражения для хода Великой Отечественной войны и в целом истории ХХ века.

Гостями мероприятия станут около 1000 российских школьников, студентов колледжей и вузов, ветеранов Вооруженных Сил и участников боевых действий. В рамках проекта будет работать выставка немецкой и советской военной техники времен ВОВ.

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