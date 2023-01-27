 

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: Передача Украине истребителей F-16 потребует подготовки и обучения

27.01.2023, 1:36, Новости дня
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США не собираются исключать возможности поставок Украине каких-либо вооружений, передача Киеву истребителей F-16 потребует подготовки и обучения обращению с новой системой, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли в дальнейшем передача Украине истребителей F-16, представитель Пентагона предложила не забегать вперед касательно каких-либо пакетов помощи Украине или каких-либо решений президента США, о которых не было объявлено. Вместе с этим Сингх отметила, что США не проводили какие-либо черты и не собираются снимать что-либо с повестки, передает ТАСС.

Говоря о возможности поставок F-16, Сингх подчеркнула, что это тип вооружений потребует подготовки и того, чтобы дополнительное число людей покинуло поле боя для обучения обращению с совершенно новой системой. При этом она добавила, что украинцы продемонстрировали, что могут научиться обращению со сложными системами. Однако представитель Пентагона заявила, что не станет забегать вперед с объявлениями.

Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что быстро подготовить пилотов истребителей F-15 и F-16 из числа украинских военных объективно невозможно, в связи с этим управлять этой техникой и обслуживать ее будут иностранцы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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