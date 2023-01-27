 

Bloomberg: Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии

27.01.2023, 1:36, Новости дня
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Евросоюз обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии, сообщило Bloomberg.

В публикации со ссылкой на соответствующие документы утверждается, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии будут соответствовать введенным ранее рестрикциям против России. Как ожидается, под запретом окажется экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Помимо этого, предполагается, что санкции коснутся энергетического и авиационного секторов, угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши. При этом законодательство ЕС позволит преследовать любого, кто будет помогать обойти санкции, введенные против белорусских физических и юридических лиц. Как утверждается, исключения будут сделаны для лекарственных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Для утверждения предлагаемых мер потребуется поддержка всех стран ЕС, передает ТАСС.

Напомним, в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению недружественных стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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