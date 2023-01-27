 

Hill – доходы пошли в гору — с обострением украинского конфликта многие страны решили закупиться у США оружием для обороны

27.01.2023, 1:10, Разное
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За 2022 год экспорт американского оружия вырос на 49%, пишет The Hill. Отмечается, что основной причиной роста стал украинский кризис, побудивший многие европейские страны к закупкам вооружений.


AP

В 2022 году экспорт американского оружия резко вырос, пишет The Hill: его объём превысил $51,9 млрд. Отмечается, что основной причиной роста стал украинский кризис, после начала которого многие европейские страны начали наращивать свои вооружения.

Издание напоминает, что в 2021 году объёмы американского экспорта вооружений составили $34,8 млрд. Таким образом, годовой рост составил 49%. Одним из крупнейших покупателей американского оружия стала Германия, заказавшая 35 самолётов F-35 и прочее оборудование на общую сумму $8,4 млрд. Польша заказала 250 американских танков «Абрамс» на общую сумму $6 млрд. Среди прочих крупных европейских заказчиков американских вооружений также выделяются Болгария, Великобритания и Испания.

За пределами Европы крупнейший заказ на американское оружие оформила Индонезия, пишет The Hill. В частности, индонезийское правительство приобрело 36 самолётов F-15ID. Издание отмечает, что основной причиной роста американского экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе стала агрессивная политика Китая. К примеру, несколько оружейных сделок с США заключили Австралия, Япония, Южная Корея и Тайвань.

Как отмечает The Hill, в 2022 году США также поставляли своё оружие Саудовской Аравии и ОАЭ, вовлечённым в жестокую гражданскую войну в Йемене. 


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