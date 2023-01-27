«Кошачий глаз» с блестками и гранжевые губы: смелые примеры макияжа, которые стоит попробовать в сезон вечеринок

Зимнюю пору можно смело назвать сезоном вечеринок. Праздники поднимают нам настроение и дают прекрасный повод выделиться среди серой массы ярким гламурным макияжем. В этой статье описаны примеры оригинального мейк-апа для смелых красивых женщин, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность.

Мотивы драгоценных камней

Взгляните на главное фото. Зима — идеальное время, чтобы насладиться особо насыщенными тонами, такими как изумруд, сапфир и аметист. Сохраняйте остальной макияж нейтральным, чтобы ваши глаза действительно выделялись.

Любой зеленый в тренде

Тонкий зеленый лайнер не может не очаровать. Используйте белую подводку, чтобы подчеркнуть линию нижнего века.

Золото – это по-королевски

Праздники не были бы полноценными без капельки золота. Такая подводка не является исключением.

Цвет страсти и любви

Идеально очерченные красные губы смотрятся довольно ярко и вызывающе. Этого эффекта можно избежать, промокнув излишки помады и избегая толстых стрелок на глазах.

Дымчатый вариант

Для клубной вечеринки идеально подходит гламурный дымчатый макияж. Если вы хотите большего драматизма в образе, красьте глаза до самых бровных дуг.

«Кошачий глаз» с блеском камней

Для дополнительного праздничного блеска добавьте к подводке камушки. Этот стиль подчеркивает внутренние уголки ваших глаз, придавая им идеальный вид «кошачьих».

Небесный гламур

Слой светоотражающего цвета на ресницах способен здорово изменить форму глаз. На предстоящее торжество попробуйте использовать серебристый оттенок для тонкого намека на мерцание снежинок.

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Минимализм в макияже

Нет ничего изящнее или проще в исполнении, чем самый простой «кошачий глаз». Используйте карандаш для создания мягкого взгляда.

Гранжевые губы

Хочется привлекать к себе внимание издалека и со всех сторон? Подумайте о темно-бордовом цвете помады вместо привычного праздничного красного.

Смелый блюз

Синие тени — это очень смелый вариант, который вы можете попробовать на вечеринках. Ярко и стильно!