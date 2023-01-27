 

“Пал смертью храбрых”: трагедия звезды “Интернов” потрясла народ

27.01.2023, 1:02, Разное
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Известная российская актриса и телеведущая Светлана Пермякова творческую карьеру начала в КВН, вместе с командой “Парма” она прославилась на всю страну. После этого артистка снялась во многих рейтинговых фильмах и сериалах, в том числе “Солдаты” и “Интерны”.

Совсем скоро, 17 февраля, кинозвезда отмети день рождения, ей исполнится 51 год. Как раз к празднику должен подоспеть ее новый дизайнерский особняк. Сегодня Светлана Пермякова активно занимается строительством на своем участке в Калужской области.

Недвижимость у звезды сериала “Интерны” необычная. Вместо привычных строительных материалов актриса театра и кино выбрала набирающие популярность сип-панели, что не характерно для средней полосы. Однако специалисты уверяют, что современные технологии позволят обеспечить тепло.

Сама Светлана Пермякова подчеркнула, что остановилась на необычном материале, чтобы стройка шла быстрее – всего два месяца. Кроме того, строительная компания позволила телеведущей составить свой проект дома.

Актриса сериала “Интерны” даже провела экскурсию по почти готовому особняку и показала большой участок с хозяйством. Веселый тон кинозвезды сменился на печальный, когда она подошла к курятнику.

Светлана Пермякова поделилась с народом трагедией. Оказалось, что ее петух “пал смертью храбрых”, защищая куриц от забежавшей собаки. К слову, артистка держит еще и гусей, а также выращивает овощи на грядке.

Когда дом будет окончательно завершен, его придется обставлять мебелью. Примечательно, что сегодня вновь входит в моду советские предметы интерьера. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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