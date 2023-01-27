 

Лежащий на смертном одре из-за опасной болезни Пригожин промычал Валерии последние слова: “Я умру”

27.01.2023, 1:02, Разное
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Многолетний брак певицы и продюсера считается одним из самых крепких в мире российского шоу-бизнеса. Артистка не скрывала, что в ее отношениях с мужем, бывало, царили нешуточные страсти, но в конце концов они находили компромисс. Со стороны всегда было видно, как Иосиф Пригожин души не чает в своей жене. И как же будет больно, если Валерия потеряет самого близкого человека из-за смерти.

Ведь такой риск уже был. Певица стала гостьей программы “Секрет на миллион” и рассказала Лере Кудрявцевой про не простой период из жизни. Произошел он, когда уже довольно не молодого продюсера поразила опасная болезнь – коронавирус. Иосиф Пригожин попал в реанимацию в Дубае, плохо себя чувствовал и был уверен, что вот-вот уйдет на небеса.

Но даже лежа на смертном одре музыкальный деятель думал о своей жене. В какой-то момент, по словам Валерии, он сообщил ей о своем самом большом желании – так сказать, промычал певице, как он думал, свои последние слова.

“Вот если я умру, ты замуж не выходи официально”, – вспомнила слова супруга артистка.

Попросил он об этом не из жадности или ревности. Продюсер был уверен, что следующий супруг просто-напросто обведет блондинку вокруг пальца, и она в конце-концов будет несчастлива. Благо, болезнь отступила, Иосиф Пригожин продолжает дарить свою любовь Валерии, а в поисках нового мужа нет необходимости.


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