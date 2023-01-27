IPhone 15 получит новый Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц

Презентация iPhone 15 до сих пор не запланирована, но специалистами уже раскрыты некоторые особенности смартфона.

Вместе с тем главным отличием новой модели от предшественников станет применение продвинутого стандарта Wi-Fi 6E. Аппарат поддерживает частоту до 6 Ггц. Благодаря такой особенности скорость передачи данных «по воздуху» существенно увеличится. Кроме того, специалисты пока не готовы ответить на вопрос о том, такое преимущество распространят на все версии или только для топовых конфигураций смартфона.

В то же время такой стандарт связи уже присвоен для новых версий устройств iPad Pro, MacBook Pro и Mac mini, которые уже доступны в продаже. Стоимость и дату презентации смартфона пока не раскрывают.