 

Минобороны Канады заявило о готовности передать Украине четыре танка Leopard 2

27.01.2023, 0:18, Новости дня
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Правительство Канады решило передать Украине четыре танка Leopard 2, находящихся на балансе у страны, сообщила министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд.

В ведомстве сообщили, что Канада поставит Украине танки в «ближайшие недели», также Оттава предоставит канадских инструкторов для обучения украинских военных пользованию этой техникой.

Министр добавила, что число танков в будущем может вырасти, но это будет зависеть от обсуждения поставок вооружений для Украины с союзниками Канады.

Ранее сообщалось, что канадские власти не обсуждают с Украиной возможные поставки Киеву танков Leopard 2, которые находятся на балансе Минобороны страны. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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