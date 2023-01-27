Минобороны Канады заявило о готовности передать Украине четыре танка Leopard 2

Правительство Канады решило передать Украине четыре танка Leopard 2, находящихся на балансе у страны, сообщила министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд.

В ведомстве сообщили, что Канада поставит Украине танки в «ближайшие недели», также Оттава предоставит канадских инструкторов для обучения украинских военных пользованию этой техникой.

Министр добавила, что число танков в будущем может вырасти, но это будет зависеть от обсуждения поставок вооружений для Украины с союзниками Канады.

Ранее сообщалось, что канадские власти не обсуждают с Украиной возможные поставки Киеву танков Leopard 2, которые находятся на балансе Минобороны страны.

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