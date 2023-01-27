 

Экс-премьер России Степашин предложил вернуть городу Волгоград историческое название Сталинград

27.01.2023, 0:18, Новости дня
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Бывший премьер-министр РФ, председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин предложил вернуть городу Волгоград историческое название Сталинград.

Степашин, принявший участие в круглом столе по теме возвращения городу исторического названия, в своем выступлении по видеосвязи отметил, что если бы не победа под Сталинградом, 80 лет которой мы отмечаем в феврале, не было бы перелома в Великой Отечественной войне и, скорее всего, нас с вами, передает РИА «Новости».

Степашин выразил уверенность, что понятие «город-герой Сталинград» присутствует в исторической памяти и абсолютное большинство горожан называют себя сталинградцами. По его словам, дело не в Сталине, а в Сталинградской битве. Он отметил, что даже в Париже есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в нашей стране было бы неверно.

Организатором круглого стола стала общероссийская организация «Офицеры России». В мероприятии приняли участие представители органов госвласти, ветераны и эксперты.

Ранее в Госдуме назвали святым долгом сохранение памяти о Сталинградской битве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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