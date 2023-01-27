 

Agence France-Presse: В Кот-д’Ивуаре за два месяца от неизвестной болезни умерли 12 детей

27.01.2023, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В центральной части Кот-д’Ивуара за последние два месяца от неизвестной болезни умерли 12 детей, информирует Agence France-Presse.

Серия детских смертей происходит в деревне Кпо-Каханкро, расположенной в нескольких километрах от города Буаке, второго по численности населения в Кот-д’Ивуаре. Глава местной молодежной ассоциации Поль Куасси сообщил, что в декабре минувшего года в стране умерли шесть детей, в пятницу, 20 января, три ребенка и в этот четверг еще три ребенка, то есть всего умерли 12 детей. Он добавил, что умершим детям было от года до восьми лет, среди симптомов болезни – окоченение и рвота. Правительственные организации пока не получили результаты анализа образцов, взятых у умерших в декабре детей, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о выявлении в 33 странах у детей гепатита неизвестного происхождения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03.22 / Шойгу назвал главную задачу операции на Украине

01.06.21 / Из-за непрофессиональных действий правительства и аппетитов газовых олигархов мы до сих пор вынуждены покупать газ для населения втридорога – Шахов

30.07.20 / В Гонконге начались аресты за нарушение закона о нацбезопасности

28.04.21 / Марка BMW вывела на тесты купе 2 Series Coupe с меньшим камуфляжем

08.10.21 / Прохладнее, но без осадков. В Укргидрометцентре рассказали о погоде на выходные

24.06.20 / С 1 июля ЕС откроет границы для стран, в которых снижается количество больных COVID-19, Украина в это число не входит – СМИ

25.07.20 / CBS News – несмотря на заявления Трампа о «крепкой иммунной системе», число детей с коронавирусом в США растёт

12.10.20 / В Таджикистане объявили предварительные итоги выборов президента, у Рахмона более 90%

14.08.20 / Ученые выявили атипичные симптомы COVID-19 у пожилых

25.05.21 / Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика