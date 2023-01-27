Agence France-Presse: В Кот-д’Ивуаре за два месяца от неизвестной болезни умерли 12 детей

В центральной части Кот-д’Ивуара за последние два месяца от неизвестной болезни умерли 12 детей, информирует Agence France-Presse.

Серия детских смертей происходит в деревне Кпо-Каханкро, расположенной в нескольких километрах от города Буаке, второго по численности населения в Кот-д’Ивуаре. Глава местной молодежной ассоциации Поль Куасси сообщил, что в декабре минувшего года в стране умерли шесть детей, в пятницу, 20 января, три ребенка и в этот четверг еще три ребенка, то есть всего умерли 12 детей. Он добавил, что умершим детям было от года до восьми лет, среди симптомов болезни – окоченение и рвота. Правительственные организации пока не получили результаты анализа образцов, взятых у умерших в декабре детей, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о выявлении в 33 странах у детей гепатита неизвестного происхождения.

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