Найден самый красавчик! – Личное мнение

Ура, в очередной раз и снова найден самый красивый мужчина планеты. Это Реге-Жан Пейдж из сериала «Бриджертоны».

На 93,65% пропорции его лица близки к идеалу. Внимательно смотрим и впитываем:



Фото: Соцсети

Не стала бы об этом писать, если бы не одно «но».

Вот как обычно выбирают самого красивого мужчину, я думаю?

Садятся в какой-нибудь редакции корреспондентки и как давай обсуждать!

Одна говорит, что самый красивый Петя. Другая тут же возражает, что Саша намного лучше. Третья корреспондента топит за Колю, а четвёртая начинает орать, что краше всех Филипп.

На шум приходит главный редактор и спрашивает: чего орёте? Когда узнаёт, в чём дело, говорит что-то вроде: ну вы даёте, разве сами не знаете, что красивее всех Демьян?

Все в этот момент все судорожно глотают ком в горле и пишется статья, что найден самый красавчик Демьян. Ну, это я так себе представляю, а как там на самом деле — кто знает?

В случае с Реге-Жан Пейджем совсем другое дело. Его выбрал какой-то пластический хирург.

Вот, говорит, есть золотое сечение. И лицо Реге-Жан Пейджа соответствует ему больше других. До сотой доли процента, вон, высчитал!

«Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку. Однако единственной частью лица, которая получила немного заниженный балл, оказался нос», — объявил хирург.

Ну, идти против сечения, конечно, сложно, но как на мой вкус, этот парень довольно средненький.

А кто самый красивый мужчина на ваш вкус? Только один вариант.

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