Daily Mail – пожилая британка умерла от переохлаждения из-за слишком дорогого отопления

В Великобритании 87-летняя пенсионерка умерла в больнице от гипотермии и инфекции дыхательных путей, потому что не могла оплатить отопление, пишет Daily Mail. Коронерский суд Рочдейла проводит расследование обстоятельств её гибели.



AP

В Великобритании пожилая женщина умерла от переохлаждения, потому что не могла оплатить отопление, пишет Daily Mail.

Как рассказывает издание, 11 декабря прошлого года 87-летнюю Барбару Болтон доставили на скорой помощи в больницу Фэфилд с гипотермией и инфекцией дыхательных путей. Согласно больничным записям, её заболевание было связано с тем, что она не могла себе позволить включить отопление. Состояние пациентки продолжало ухудшаться, поэтому члены семьи приняли решение обеспечить ей паллиативный уход. 5 января Барбара умерла.

На прошлой неделе в коронерском суде Рочдейла началось расследование смерти Барбары Болтон. Помощник коронера в Северном Манчестере Джули Митчелл отложила заседание и потребовала от врачей предоставить заявление о медицинских причинах смерти пациентки. По мнению Митчелл, трагичный исход «ускорили гипертермия и возможное пренебрежение уходом за собой из-за недостатка отопления». Как отмечает британская газета, переохлаждение наступает в результате продолжительного воздействия очень низких температур и требует срочного медицинского вмешательства. Причинами такого состояния могут стать недостаточно тёплая одежда зимой, падение в холодную воду или проживание в неотапливаемом помещении.

Сын погибшей Марк дал комментарий местным СМИ: «Мы ежедневно поддерживали с ней контакт, навещали и говорили с ней. Теперь нам приходится переживать эту печальную утрату, мне и моей семье очень тяжело». Соседи Барбары Болтон по Доусон-стрит в городке Бьюри заявили, что шокированы и опечалены её смертью. По их словам, она жила здесь несколько десятилетий. «Думаю, она жила здесь около 50 лет, — рассказал один из местных жителей. — Я знаю, что она до недавнего времени работала аптекарем в супермаркете Tesco». «Это была действительно приятная женщина, — вспоминает одна из соседок. — Она жила здесь годами, но последнее время держалась замкнуто».

Позднее в этом году коронерский суд Рочдейла проведёт полное расследование обстоятельств, которые привели к смерти Барбары Болтон, пишет в заключение Daily Mail.