Готика, много зеленого и наряды в пол: самые красивые тренды весны 2023, на которые стоит обратить внимание

Совсем скоро наступит весна, а это значит, что нужно встретить ее во всеоружии. Уже известно о самых красивых трендах весеннего сезона 2023 года, на которые всем модницам нужно непременно обратить внимание.

Главные тренды весны и лета 2023

Готика. В тренде тотальный черный. Его можно было видеть на модных показах Versace и Dolce & Gabbana. Плотная бахрома. Очень актуальна густая бахрома с большим количеством тонких нитей, которые создают ощущение движения, при этом не слишком распадаясь. Жакет оверсайз. Этот фантастический элемент поможет выглядеть стройнее. Его можно легко сочетать с другими модными тенденциями. Длинные юбки. Идеально подходят для придания любому образу более утонченного вида. Одежда в бельевом стиле. Paco Rabanne, Givenchy и Bottega Veneta снова сделали ставку на платье-комбинацию. Поношенные джинсы оверсайз. Мешковатые рваные джинсы, которые будут носить в новом сезоне, придут молодости и очаровательной небрежности любому образу. Зеленый цвет. Он будет трендом во всех своих вариантах: от цвета воды до цвета лайма. Он идеально подходит для лета и многие мировые бренды уделили ему большое внимание в своих коллекциях. Военный стиль. Летом он всегда уместен и позволяет чувствовать себя непринужденно. В этом сезоне полно тысячи карманов. Подплечники. Они в тренде уже довольно давно, а этой весной будут на самом пике. Это отличный способ сделать силуэт более гармоничным многие. Многие кутюрье включают в свои показы жакеты и платья с объемными подплечниками.

Готический стиль

Некоторые мировые бренды в 2023 году сделали ставку именно на готический стиль. Чтобы адаптировать этот тренд к повседневным образам, следует остановить свой выбор на черных платьях.

Плотная бахрома

В модных весенне-летних коллекциях присутствуют сумки и предметы одежды, украшенные плотной густой бахромой. Все указывает на то, что эту деталь можно будет увидеть во многих модных образах.

Блейзер оверсайз

Уже несколько сезонов блейзер оверсайз не входит из модных трендов. Все говорит о том, что он станет вневременной классической одеждой, которая всегда будет в моде.

Длинные юбки

Длинные юбки станут одним из главных предметов одежды в весенне-летнем сезоне 2023 года. Предпочтение будет отдаваться моделям с прямым силуэтом и слегка расклешенным книзу.

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Платья в бельевом стиле

Платья в бельевом стиле вновь станут главными героями праздничных образов и особых случаев. Однако их можно будет увидеть и в повседневных образах в сочетании с более неформальной одеждой.

Широкие поношенные джинсы

Джинсы становятся все более мешковатыми и изношенными. Несомненно, наметилась тенденция к созданию более расслабленного и удобного повседневного образа.

Много зеленого цвета

Среди ведущих цветов весенне-летнего сезона 2023 года особенно стоит выделить розовый и оранжевый, хотя некоторые модные бренды делают ставку на зеленый как на самый главный оттенок будущего лета.

Стиль милитари

Тренчи, юбки-карго и множество карманов – все это вновь на пике моды. Несомненно, зеленый цвет хаки станет одним из самых актуальных с наступлением теплых весенних дней.

Подплечники

Подплечники остаются в тренде еще на один сезон. Их будут носить в формате макси с жакетами и платьями.