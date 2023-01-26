Новый Honor Magic5 Lite будет стоить 390 евро

В ближайшее время состоится премьера нового смартфона Honor Magic5 Lite, но некоторые характеристики уже опубликованы.

В свою очередь, в продажу аппарат выйдет с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами постоянной памяти. Стоимость смартфона Honor Magic5 Lite в данной конфигурации составит 390 евро. Вместе с тем высокую производительность девайса обеспечивает актуальный восьмиядерный чипсет Snapdragon 695.

О размерах новинки свидетельствует крупный 6,67-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления кадров 120 Гц. С тыльной стороны новый смартфон получил основную камеру с тремя модулями, главный датчик 64 мегапикселя. Емкость аккумулятора девайса составила 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.