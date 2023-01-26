 

Мнение: Медведев проболтался?

26.01.2023, 23:39, Разное
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, оказывается, написал, как гвоздь вколотил в крышку гроба: «…скоро у киевского режима вообще не останется моря. Тогда придётся сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная».


отсюда

Переживаю, как бы Медведева не привлекли к ответственности за разглашение военной тайны. Потому что обещание, что скоро у Украины «не останется моря», по-моему,  равносильно, что Медведев проболтался о подготовке российского наступления на Николаевскую и Одесскую области Украины. Так или не так?

Или я не прав? Медведев не болтун? Фантазер?

Плакаты времен СССР про болтунов отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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