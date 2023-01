Мнение: Медведев проболтался?

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, оказывается, написал, как гвоздь вколотил в крышку гроба: «…скоро у киевского режима вообще не останется моря. Тогда придётся сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная».



Переживаю, как бы Медведева не привлекли к ответственности за разглашение военной тайны. Потому что обещание, что скоро у Украины «не останется моря», по-моему, равносильно, что Медведев проболтался о подготовке российского наступления на Николаевскую и Одесскую области Украины. Так или не так?

Или я не прав? Медведев не болтун? Фантазер?

