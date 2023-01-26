Мнение: Китайские технологии, или почему Тайвань созрел

Высокомерие Запада сыграло с ним дурную шутку. Белые сагибы планировали, что они будут мозгом, а жители Китая и Индии — руками, безнадёжно зависимыми от иностранных технологий. Они ошиблись, китайцы не глупее голландцев. Когда капитализм позволил Китаю поднять уровень жизни, выяснилось, что армия хорошо оснащённых и оплачиваемых инженеров может освоить любые иностранные наработки.

В России так не вышло. Учёных-то у нас целая армия, ненамного меньше чем в Китае или в США, но наши учёные в массе своей считают своей задачей публикации в научных журналах Запада. В Китае учёные чаще занимаются практическими вещами, работают с отечественным производителем. Важная веха: китайская компания Нити Мура (Moore Threads) выпустила сейчас видеокарту примерно на уровне GeForce 3060, причём в виде готового коммерческого продукта, а не в виде экспериментального образца (ссылка). Видеокарта очень сырая, особенно в плане драйверов (ссылка), однако играть в основные современные игры она уже позволяет. Что более важно, этой видеокарты безусловно достаточно, чтобы Китай мог на её основе строить вычислительные центры любой мощности — для разработок в области ИИ, например.

Я не знаю, где конкретно производятся чипы для видеокарт Нитей Мура — может быть, и на Тайване. Но это не имеет большого значения, так как чипы делаются по технологии 12нм, а у Китая есть уже собственная технология 7нм (ссылка). Из этого следует, что последняя серьёзная технологическая зависимость от Запада, — микропроцессорная, — уже преодолена. В случае полного разрыва отношений с США и Нидерландами Китай больше не останется без процессоров, у него теперь есть всё необходимое для собственного массового производства.

Полный разрыв Китая с США может наступить после обострения Тайваньского кризиса. В ноябре 2022 местные выборы на Тайване выиграла партия Гоминьдан: китайские националисты, выступающие за полноценное объединение Тайваня с Китаем. Это стало болезненным поражением для США — впрочем, ожидаемым, так как трагическая история Украины дискредитировала американцев окончательно.

Следующий раунд политической борьбы развернётся через год, в начале 2024, когда на Тайване будут выбирать президента. Если победит ставленник США, он попытается спровоцировать Китай по украинскому сценарию. Если же на выборах победит патриот Тайваня, то американцы объявят его Януковичем и устроят майдан, чтобы, опять-таки, инициировать процедуру формального отделения Тайваня от Китая. В этом случае боевые действия тоже будут практически неизбежны.

Сам по себе Тайвань имеет скорее идеологическое, чем экономическое значение: с населением в 22 миллиона человек он мало что может добавить в экономику огромного Китая. Однако Тайвань является мировой фабрикой микропроцессоров, самые современные чипы производятся именно там, и до последнего времени Китай критично зависел от тайваньского производства. Предполагалось, что когда американцы будут уходить с оккупированного острова, они взорвут фабрики и лаборатории, устроив таким образом в Китае микропроцессорный голод. Так как самые современные фабрики есть только в двух странах планеты, на Тайване и в США, тем самым Запад получил бы серьёзное преимущество в экономической войне.

Ещё в недавно отлучение от тайваньских фабрик стало бы для Китая критической проблемой, так как Китай слишком большой, чтобы получать нужные ему объёмы микропроцессоров контрабандой. Сейчас эта угроза вчерне устранена. Китай научился производить чипы для современных видеокарт, следовательно, подрыв фабрик на Тайване уже не нанесёт ему критичный ущерб. Расстреливать тайваньских инженеров американцы не будут, так что Китай просто отстроит фабрики заново, только и всего.

Россия тоже выиграет от происходящего, так как мы с Китаем дружим и, следовательно, сможем покупать в Китае всю электронику, которую ещё не производим сами. Кстати, Хонор и Сяоми, — производители современных смартфонов, — возвращаются в Россию (ссылка). Я знаю: сейчас многие начнут возмущаться, что мы рассчитываем на торговлю с Китаем, тогда как могли бы и сами клепать современные видеокарты у себя в Зеленограде.

К сожалению, нет, не всё так просто. До 2022 современные микросхемы могла производить ровно одна страна в мире, США — или у себя на территории, или на оккупированном Тайване. Сейчас в клуб вошёл ещё и Китай, причём вот только-только вошёл, ещё зонтик от воды отряхивает. Заявлять, что Россия обязательно должна была обогнать огромный Китай, который имел фору в 15 лет, так как вернулся к капитализму ещё в 1978, было бы несправедливо.

Что же касается советских наработок, всех этих удивительных историй про уникальные ЭВМ с троичной логикой и аналоговые расчётные чемоданы из золотых нитей, то тут псевдопатриоты выдают желаемое за действительное. В СССР с производством электроники дела обстояли грустно: социализм сочетается с компьютерами даже хуже, чем с сельским хозяйством. Если хотите возразить, рекомендую вначале оживить в памяти рассказ Святослава Логинова о производстве компьютеров «Искра», там четыре поста в ЖЖ (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4).