Пентагон: Вооруженные силы США не имеют в наличии дополнительных танков Abrams модификации M1A2 для передачи Украине

Вооруженные силы США не имеют в наличии в арсенале дополнительных танков Abrams модификации M1A2 для передачи Украине, на закупку у производителей потребуется несколько месяцев, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По словам Сингх, у ВС США просто нет в наличии в арсенале дополнительных танков Abrams M1A2, для передачи их Украине потребуется несколько месяцев, так как необходимо будет «закупить эти танки для Украины». Сингх подтвердила, что речь идет именно о модификации M1A2. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона, речь не идет о задержке, у США в запасах просто нет в наличии танков Abrams для передачи Украине, передает ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что США намерены поставить Украине танки Abrams без секретного оборудования. Кроме того выяснилось, что завод по сборке танков Abrams в штате Огайо занят заказами для Тайваня и Польши.

—