“Госуслугами” была введена новая функция

Министерство информации РФ разработало функцию для портала “Госуслуги”, которая позволяет россиянам стирать свои персональные данные с любых предоставленных им услуг. Об этом рассказал Антон Горелкин (заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике), передает РИА Новости.

Депутат от “Единой России” отметил, что это удобный способ удаления биометрии. Он отметил, что в ближайшее время на портале появится возможность отображения информации, а Министерство цифровых технологий продолжает разработку функции. Госдума приняла в декабре 2022 года закон, запрещающий обязательный сбор биометрии. Отказаться от биометрии можно, написав заявление в МФЦ.