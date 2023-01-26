Банк Morgan Stanley выписал своим сотрудникам многомиллионные штрафы за использование WhatsApp

По данным Financial Times, американская компания Morgan Stanley оштрафовала своих сотрудников на миллионы долларов за использование WhatsApp.

На сотрудников, которые использовали WhatsApp или другие сервисы обмена сообщениями для ведения деловой переписки, были наложены штрафы от нескольких тысяч долларов до более чем миллиона. Сумма штрафа определялась индивидуально для каждого случая в зависимости от должности сотрудника, его предыдущих проступков и количества отправленных сообщений.

В прошлом году банк Morgan Stanley был оштрафован на 200 000 000 долларов за несанкционированные сообщения, используемые сотрудниками для общения с клиентами. Американские регуляторы требуют от банков надлежащего хранения сообщений от сотрудников. Многие из этих регуляторов запрещают использовать для работы приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Signal, поскольку они обладают способностью автоматически удалять сообщения, не удаленные по истечении установленного периода.