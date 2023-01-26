Аксессуар, без которого сложно обойтись в холодный сезон: трендовые шарфы зимы-весны 2023 и способы их стилизации

В холодный сезон трудно обойтись без шарфа. Этот предмет одежды постоянно присутствует в коллекциях дизайнеров. Они предлагают как простые и лаконичные, так и яркие изделия с принтами. В статье мы расскажем, какие шарфы будут в моде зимой и весной 2023 года, а также приведем способы их стилизации.

Палантины

Палантин – большой и широкий шарф, в который можно укутаться. Он может быть сделан из трикотажа, кашемира или меха. В 2023 году будет модно носить палантин с застежкой-ремнем.

Длинные шарфы

Одним из трендов 2023 годы будут длинные шарфы. Они создают яркий акцент и выглядят очень эффектно.

Вы можете носить большие шарфы, перекинув один край через плечо. Вы также можете обернуть их вокруг шеи.

Длинный шарф можно подбирать под цвет пальто и других аксессуаров или сделать его яркой деталью вашего образа.

Грубой вязки

В 2023 году все большую популярность набирают шарфы грубой вязки. Они выглядят фактурно и очень необычно. Такой аксессуар отлично дополнит ваш зимний или весенний образ.

В моде будут коричневые и пастельные тона шарфов: бежевый, песочный, кремовый и шоколадный. Если вам нравятся яркие нотки в вашем образе, то выбирайте бордовые и изумрудно-зеленые изделия.

Обмотайте шарф вокруг шеи, а его концы оставьте свободными. Это не только стильно выглядит, но и поможет вам согреться.

С бахромой и помпонами

В последних коллекциях дизайнеров все чаще и чаще присутствуют шарфы с бахромой. Эти изделия вновь возвращается в моду. Край с бахромой красиво смотрится на вязаных и удлиненных моделях.

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В моде будут шарфы с бахромой светлых и пастельных оттенков. Также будут популярны аксессуары с помпонами, которые выглядят игриво.

Меховые шарфы

Меховые шарфы выглядят шикарно. Они придадут вашему образу особый шарм. В этом году будут актуальны как длинные, так и короткие модели.

Меховой аксессуар можно сочетать с пальто или паркой. Перекиньте шарф через плечо или держите его на груди.

С принтами

В 2023 году будут актуальны шарфы с разнообразными принтами. Особой популярностью будут пользоваться изделия в клетку, в полоску, а также с цветочными узорами.

Вы можете подобрать принт под цвет предметов вашего гардероба или создать контраст. Шарфы со строгим геометрическим рисунком хорошо сочетаются с повседневной одеждой и спортивным стилем. Вы можете комбинировать их с любыми моделями курток.

Заключение

Мода 2023 года предлагает большое разнообразие шарфов на зимне-весенний сезон. Среди них вы обязательно найдете тот аксессуар, который идеально вам подходит.