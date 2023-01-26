Элегантность в чистом виде: какие трендовые наряды 2023 года можно покупать без боязни, что они скоро выйдут из моды

Чтобы выглядеть стильно и элегантно, вовсе не обязательно приобретать нечто экстрамодное, необычное, только сошедшее с подиума. Вполне достаточно составить базовый гардероб, учитывающий плюсы и минусы своей фигуры, и компоновать его элементы. Разберем, как вы можете всегда выглядеть элегантно с минимальными усилиями и затратами. Все предложенные в подборке наряды – на все времена, то есть, никогда не выйдут из моды и не поставят вас в неловкую ситуацию.

Рубашка в мужском стиле

Может показаться странным, но традиционная рубашка, словно с плеча любимого мужчины – способ, позволяющий подчеркнуть женственность и элегантность. Носить ее можно навыпуск, заправив в брюки или выбрав яркий комбинированный вариант.

Монохром

Выбирая наряд в едином цвете, вы никогда не ошибетесь. В 2023 году на пике популярности – одежда в синих тонах. Несколько оттенков этого глубокого цвета – и вы будете неотразимы. Обратите внимание, как гармонично сочетаются на фото свитер и джинсы.

Балетки

У многих элегантность ассоциируется со строгими туфлями-лодочками. Но стильные балетки смотрятся не менее интересно, кроме того, они очень удобны. С ними даже самая продолжительная прогулка не вызовет дискомфорта. Их можно без труда сочетать с платьями или джинсами.

Вечный твид

Качество, которое никогда не выходит из моды. Приобретя для себя твидовый пиджак, вы можете быть уверены – роскошный элемент гардероба на любой случай жизни у вас имеется. Он отлично сочетается с элегантными платьями, деловыми образами и джинсами.

Как настоящая американка

Интересное платье-американка, или с американской проймой – отличный наряд для повседневности. Но добавив к нему интересные аксессуары, вы получите великолепный лук для особого случая. Наиболее выигрышно такие платья смотрятся в сдержанной цветовой гамме или черном тоне.

Total black

Самый стильный, мрачно-готический и никогда не выходящий из моды, черный цвет сделает вас самой модной в любом коллективе. Дизайнеры рекомендуют носить его в монохромных ансамблях – ничего, кроме черного.

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Акцент на обуви

Достаточно часто стильный броский образ помогут создать аксессуары. Например, интересная обувь с украшением. Комфортно, ярко, креативно – что еще нужно настоящей моднице. Но помните, что элегантность предполагает сдержанность, поэтому не нужно надевать все лучшее сразу, пары аксессуаров (например, украшения на обуви и крупные серьги) вполне достаточно. Переливающиеся под светом солнца камни, стилизованные под драгоценные, сделают ваш облик блестящим во всех смыслах.

Черно-белая гармония

Эти два цвета, а также их сочетание, никогда не выйдут из моды и будут уместны в любой ситуации, от строгой деловой встречи до романтической прогулки или встречи с подругами. Еще один плюс – выбирая черный и белый, вы не будете испытывать сложности в комбинировании, никогда не ошибетесь.

Аксессуары выбирайте также в черном или белом. Элегантные туфли-лодочки зрительно делают лодыжки более узкими и изящными. А солнцезащитные очки – стильная защита от морщинок вокруг глаз.

Полоска – актуальный принт

Каждый год модные дизайнеры предлагают что-то необычное, но будем честны – через пару сезонов броские принты будут навеки забыты и похоронены. Чтобы не обновлять гардероб регулярно, выбирайте беспроигрышные варианты, например, принт “полоска”. Он не только постоянно остается в тренде, но и выгодно подчеркивает преимущества фигуры.

Очень интересно смотрится прямое платье-макси в полоску, которое можно смело комбинировать с удобными кроссовками.

Помните, что залог элегантности – это внимание к деталям, которых должно быть минимальное количество. Строгие тона, качественные ткани, со вкусом подобранная обувь – вот что сделает вас великолепной.