2022 год стал худшим для рынка жилья

На столичном рынке жилой недвижимости в 2022 году зафиксирована худшая динамика продаж – как в первичном, так и во вторичном сегментах.

В целом, минувший год стал самым тяжелым для рынка за последние десять лет. Однако коллапса удалось избежать, в том числе за счет большой прочности и активной деятельности застройщиков. Кроме того, многие граждане, стремясь сохранить средства, вкладывали их именно в недвижимость.

В новостройках Москвы в прошлом году было совершено 85 тыс. продаж. Это на 14% ниже количества сделок в 2021 году, а также худшие показатели с 2015 года.

Количество сделок со “вторичкой” за год сократилось на 22%, до 132,6 тыс. продаж. Столь низкая активность до этого наблюдалась только в 2015 году.

Количество ипотечных сделок за год сократилось на 15%, до 108,4 тыс. Однако к концу года спрос на ипотеку резко вырос. Так, показатели декабря оказались на 26% лучше ноябрьских. В последний месяц года было выдано 11 тыс. ипотечных займов.

Ипотека сохранила статус главного финансового инструмента на рынке жилья. В течение нескольких месяцев кредиты выдавались по средней ставке 3-4% – это минимальное значение за всю историю наблюдений. Но по мере стабилизации рынка ипотека начала дорожать, и таких низких ставок в текущем году уже не будет.