 

4-я неделя: 63-летняя ведущая Вербицкая сообщила о долгожданных изменениях в организме

26.01.2023, 22:28, Разное
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Лариса Вербицкая – знаменитый диктор, чья карьера началась еще на советском телевидении. Она была ведущей программ: “Будильник”, “Встречи в концертной студии Останкино”, “Спокойной ночи, малыши” и “Доброе утро!” И зрители всегда удивлялись ее точеной фигуре, идеальному состоянию кожи.

Оказывается, у ведущей есть свой секрет. Время от времени она устраивает чистку организма. Хороший врач посоветовал ей волшебную диету, которая через 6-8 недель помогает и сбросить вес, и улучшить состояние кожи.

“Все новогодние праздники, включая китайский Новый год, позади, – улыбается Вербицкая. – Пришло время почистить свой организм”. Вместо пшеничной и вообще любой глютеновой муки Вербицкая в это время использует миндальную или гречневую. Коровье молоко она заменяет кокосовым или ореховым. Вместо черного чая и кофе на ее столе – травяные отвары или напиток из цикория с парой ложек миндального молока. А если варит морс из ягод, то такой, где совсем нет сахара.

Рыба, маслины, листья салата, орехи, тунец, семена суперфуда чиа, ща на курином бульоне без картофеля, цветная капуста, овощные салаты – вот что составляет рацион ведущей. А 4-я неделя – экватор этой диеты – позволяет начать есть пшенку и овес.

63-летняя Лариса Вербицкая уверена что в итоге долгожданные перемены в организме не заставят себя долго ждать!


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