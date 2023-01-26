 

“Просто мода”: фрики с кровавыми порезами и черно-розовыми волосами мимикрировали под массы

26.01.2023, 22:27, Разное
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Лозунг “Верни мне мой 2007-й” еще можно услышать из уст россиян, хотя и звучит он в общественных местах нечасто. Смысл ностальгического выражения напрямую касается молодежной субкультуры минувших лет — эмо.

Представители этого движения выглядели как фрики. Они ходили со рваной челкой, черно-розовыми волосами, одежду выбирали такой же цветовой гаммы, а из обуви предпочитали кеды “в шашечку”. Также эмо придерживались меланхоличного взгляда на жизнь и даже наносили себе увечья в виде кровавых порезов.

Пик развития модного течения пришелся на 2007 год, однако тенденция к вечным страданиям и чересчур эпатажному виду не прижилась. Психолог Алексей Рощин объяснил, куда пропали эмо и почему. По его словам, представители субкультуры практически мимикрировали под массы и растворили в классическом обществе свою идентичность. Все из-за развития интернета — там они смогли найти круг общения по душе.

Эксперт полагает, что течения эмо в прежнем значении в России уже не осталось. “Субкультуры до сих пор существуют: ванильки (их уже очень немного), винишко-тян, K-pop, анимешники, гики. Но эти течения скорее просто мода и хобби, а не правила жизни, каковыми были их предшественники”, — передает телеканал “360”.


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