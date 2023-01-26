 

Начались продажи новых ноутбуков Apple на М2 Pro и M2 Max

26.01.2023, 22:25, Разное
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Американский автомобильный гигант Apple приступил к продажам новых моделей MacBook Pro и Mac mini, которые доступны на глобальном рынке.

Вместе с тем новые компьютеры впервые продемонстрировали публике на прошлой неделе, после чего приобрести MacBook Pro и Mac mini стало возможным в США. Известно, что преимуществом обеих моделей стало использование топовых процессоров Apple M2 Pro и Apple M2 Max, имеющих высокую производительность. Приобрести ноутбук с диагональю дисплея на 14 дюймов можно за 2000 долларов, тогда как увеличенная версия обойдется покупателям в 2,5 тысячи долларов.

Что касается портативного компьютера Mac mini, то он получил улучшенные процессоры Apple M2 и Apple M2 Pro. В начальной конфигурации стоимость портативного ПК составит 600 долларов.


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