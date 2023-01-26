Мнение: Героизация революции и репрессий, ещё раз о Солженицине и уничтожение архивов в СССР

1. Читатель объясняет в комментариях, почему героизировать революцию и репрессии опасно (ссылка):



Лично мне Солженицын не зашел. Возможно, именно для уроков литературы он не подходит, как, скажем, и Толстой — они скорее отвратят подростков от чтения, чем наоборот.

Информацию об исторических событиях лучше давать на уроках истории — они, собственно, для этого и существуют.

И, разумеется, вся трагическая история социального эксперимента первой половины 20-го века должна быть представлена во всей полноте, иначе мы будем обречены наступить на грабли ещё раз.

Представим себе семью, где прадед в своё время связался с дурной компанией, занимался грабежами, убийствами. В итоге был схвачен, осужден, отсидел положенный срок. Вышел на свободу, дожил остаток жизни честно и даже добился несомненных успехов в каких-то делах.

Будет ли «очернением семейной истории» правдивый рассказ о жизни прадеда? Или нужно замалчивать преступления, или, хуже, оправдывать их? А если зеленый юнец, правнук, наслушавшись поданных в героическом ключе рассказов про лихую юность предка, возьмёт да и решит повторить?

2. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, пишет (ссылка):

Это, на самом деле, вопрос вторичный. Депутаты, призывающие оградить детей от «клеветника Солженицына», должны для начала ответить себе (и заодно нам, своим избирателям) на следующий вопрос.

Несколько лет назад необыкновенную популярность в Сети приобрел фильм Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха». Его посмотрело невероятное количество молодых людей, для которых, как оказалось, всё описанное в фильме было совершенной новостью, и это было, конечно, полным позором для нашей школы. Патриотические вопли ряда граждан в духе «Он безграмотен», «Он неисторичен», «Он вообще всё врёт» и «Не смотрите эту клевету!» выглядели жалко и, боюсь, не произвели желаемого впечатления — скорее, наоборот.

Так мой вопрос заключается в том, что именно вы бы предпочли, дорогие заботливые депутаты: чтобы молодое поколение получало знания о Большом Терроре и колымских лагерях на уроках в школе — или из фильмов Дудя, а также других людей с прекрасными лицами, с соответствующими их комментариями? Выбирать надо только из этих двух опций — третьей нет.

Если вам ближе второй вариант, то вопросов нет. Asinos non curo. Если всё же первый, а Солженицын раздражает, то предложите другое произведение, более подходящее для изучения в школе по данной теме. «Крутой маршрут»? «Колымские рассказы»? «Погружение во тьму»? «Страх»? «Софья Петровна»?

Или вам по-прежнему кажется, что если детям рассказывать в школе про 37-ой год и колымские лагеря посредством изучения книг вроде шедевра Константина Романенко «Если бы не репрессии. Как Вождь спас СССР», то они, зайчики, всё усвоят как надо и никаких дудей смотреть после этого не станут? Одного раза не хватило, чтобы дошло — дураку надо обязательно два раза повторить опыт?

3. Из-за дефицита сырья в раннем СССР занимались уничтожением архивов (ссылка):





Тут всего лишь один фрагмент из одного документа, но когда я недавно читал материалы о работе Надежды Крупской, я натыкался на истории про переработку архивов, чистку библиотек и тому подобную утилизацию ненужных советской власти материалов много раз.

Конечно, архив архиву рознь – есть более ценные и есть менее ценные. Архивы хозяйственных учреждений и фирм, например, в эпоху до революции электронных технологий могли быть довольно обширными, но сравнительно мало рассказывающими об истории (точнее, рассказывающими об очень узком и специфическом её участке). Но всё же утрата архивов для историков — всегда трагедия.