Мнение: Письмо: “Волонтер в ребцентре”

Штурманам, точнее людям с багом Штурман, сложно пройти мимо, не оказав помощь.

К сожалению, Штурманы никогда не оказывают помощь тем, кто в этом нуждается, а всегда только тем, кому их помощь не желательна. Почему из этого правила нет исключений? Почему Штурманы даже случайно никогда не оказывают помощь нуждающимся? Кто ответит на этот вопрос верно, тот разобрался в багах.

Я хочу привести в пример одну такую помощь-подсказку, которая является не только штурманством, но и личной психзащитой от так называемых “триггеров”. От чего защищается автор подсказки, расскажите. Для чего она решила прийти на помощь?

kirapavlova

Эволюция, здравствуйте!

В последнем посте (https://evo-lutio.livejournal.com/1638852.html) отрывок из письма прочитала.

На мой взгляд, там мужик просто торчит, и пропадает поторчать, помарафонить спокойно, на чём-то типо мефедрона.

Я уже несколько лет онлайн-волонтёр в ребцентре, и за это время я читала и разбирала несколько сотен писем от жён и матерей наркоманов, сейчас в основном скоростных, опиушники – это уже винтаж. И все они, и эти письма, и сами наркоманы, – копия друг друга, и копия этого…

(Я публикую этого волонтера, чтобы другие Штурманы, от которых внезапно сбежали, могли бы “поднять самооценку” и решить, что бросивший их мужчина был наркоманом, только поэтому и пропал. Остальным предлагаю найти тот фрагмент второго письма из поста “Пары багов”, где мужчина исчезал время от времени и описать, почему это никакого отношения к наркотикам не имеет. И заодно еще на такой вопрос ответьте: почему таким как автор нового письма нельзя заниматься волонтерской психологической работой, почему вреда от такой работы может быть больше, чем пользы)