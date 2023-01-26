 

Мнение: О печальной стадии торга… Что понял «легендарный» Игорь Стрелков?

26.01.2023, 21:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда-то фраза «Игорь Иванович грустит» была мемом с прямо противоположным значением. Дескать, грустит-грустит, да и ка-а-ак выдаст этакое, отчего укроп ложится волнами, так что — мама, не горюй! Так, во всяком случае, говорилось тогда. А нынче времена не те. Нынче Игорь Стрелков-Гиркин активно торгуется.

Уже и с бенефициаром «Вагнера» Евгением Пригожиным.

И этот, новый прецедент с пациентом, конечно, весьма показательный с точки зрения оценок текущей ситуации.

26 января бизнесмен Евгений Пригожин, «как старший начальник ЧВК “Вагнер”», публично пригласил Игоря Стрелкова на фронт, чтобы «проверить правильность его позиции», использовать боевой опыт, а также чтобы тот показал свои возможности. Он пообещал зачислить экс-министра обороны ДНР в одно из штурмовых подразделений на руководящую должность.

Казалось бы, тот, кто ещё совсем недавно сочился в соцсетях желанием пойти повоевать хоть рядовым, кто даже показал пару фоток из блиндажа, после чего бодро вернулся в Москву, рассказав какую-то мутную историю, но продолжил «рваться в бой», должен бы за такую возможность ухватиться обеими руками. Не Минобороны России ведь приглашает, а известное и более-менее независимое боевое подразделение зовёт встать в ряды. Причём даже не рядовым штурмовиком.

Но…

Игорь Стрелков моментально «открыл торги». Тоже публично.

Так, в разговоре с РБК он сказал, что «готов рассмотреть это предложение». И подчеркнул, что готов «не согласиться, а рассмотреть, — если оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит». Угу. Торг как он есть…

«Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных, — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — заявил Игорь Стрелков. А у себя в ТГ-канале дополнил: «Ехать же в ЛНР (я там был не далее, как в конце ноября прошлого года) только для того, чтобы выслушать предложения, которые могут оказаться для меня заведомо неприемлемымине готов».

Короче, не горит теперь, по возвращении с Донбасса и чтения новостей, опытный воин Игорь Стрелков-Гиркин желанием снова идти «на передовую». Тем более, в «одно из штурмовых подразделений». Там ведь стреляют

Или он просто уже что-то узнал и всё понял, а потому не считает возможным ввязываться в «заведомо безнадежное» дело?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.22 / Стало известно, каким будет Bentley Mulliner Batur

11.07.22 / DDoS-атаки ударили по российским кинотеатрам

07.11.22 / Когда летний загар хочется, а стирать простыни каждый день – нет: хитрость для любителей автозагара

16.03.22 / Мнение: Открытие 2-го Макдональдса

26.10.22 / «Никаких «молодых людей» быть не должно» – Минкульт призвал обращаться к незнакомцам только по имени и отчеству

02.12.21 / Гусман назвал преступлением заявления артистов-антипрививочников

11.05.21 / Скандал вокруг премии “Золотой глобус”: Том Круз вернул свои награды, а Скарлетт Йоханссон объявила бойкот

19.09.22 / Сладкие напитки связали с повышенным риском развития рака

28.12.22 / Самый лучший стиль для холодного времени года: тенденции зимнего бохо-2023 и секреты составления теплых образов

16.08.22 / Нарендра Моди заявил о планах превратить Индию в развитую страну к 100-й годовщине независимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика