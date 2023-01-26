Мнение: О печальной стадии торга… Что понял «легендарный» Игорь Стрелков?

Когда-то фраза «Игорь Иванович грустит» была мемом с прямо противоположным значением. Дескать, грустит-грустит, да и ка-а-ак выдаст этакое, отчего укроп ложится волнами, так что — мама, не горюй! Так, во всяком случае, говорилось тогда. А нынче времена не те. Нынче Игорь Стрелков-Гиркин активно торгуется.

Уже и с бенефициаром «Вагнера» Евгением Пригожиным.

И этот, новый прецедент с пациентом, конечно, весьма показательный с точки зрения оценок текущей ситуации.

26 января бизнесмен Евгений Пригожин, «как старший начальник ЧВК “Вагнер”», публично пригласил Игоря Стрелкова на фронт, чтобы «проверить правильность его позиции», использовать боевой опыт, а также чтобы тот показал свои возможности. Он пообещал зачислить экс-министра обороны ДНР в одно из штурмовых подразделений на руководящую должность.

Казалось бы, тот, кто ещё совсем недавно сочился в соцсетях желанием пойти повоевать хоть рядовым, кто даже показал пару фоток из блиндажа, после чего бодро вернулся в Москву, рассказав какую-то мутную историю, но продолжил «рваться в бой», должен бы за такую возможность ухватиться обеими руками. Не Минобороны России ведь приглашает, а известное и более-менее независимое боевое подразделение зовёт встать в ряды. Причём даже не рядовым штурмовиком.

Но…

Игорь Стрелков моментально «открыл торги». Тоже публично.

Так, в разговоре с РБК он сказал, что «готов рассмотреть это предложение». И подчеркнул, что готов «не согласиться, а рассмотреть, — если оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит». Угу. Торг как он есть…

«Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных, — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — заявил Игорь Стрелков. А у себя в ТГ-канале дополнил: «Ехать же в ЛНР (я там был не далее, как в конце ноября прошлого года) только для того, чтобы выслушать предложения, которые могут оказаться для меня заведомо неприемлемыми — не готов».

Короче, не горит теперь, по возвращении с Донбасса и чтения новостей, опытный воин Игорь Стрелков-Гиркин желанием снова идти «на передовую». Тем более, в «одно из штурмовых подразделений». Там ведь стреляют…

Или он просто уже что-то узнал и всё понял, а потому не считает возможным ввязываться в «заведомо безнадежное» дело?

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