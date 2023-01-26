 

Politico: Завод по сборке Abrams занят производством танков для Тайваня и Польши

26.01.2023, 21:50, Новости дня
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Единственный в США завод по производству танков Abrams в городе Лима (штат Огайо) для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, информирует Politico.

Издание пишет, что танки Abrams собираются в единственном месте, на принадлежащем государству заводе в городе Лима (штат Огайо), которым управляет General Dynamics, линия которого занята новыми заказами для Тайваня и Польши, передает РИА «Новости».

Отмечается, что завод может производить всего 12 танков в месяц, в связи с загрузкой линии и органиченных возможностей производства, Abrams на Украину поставят не скоро.

Ранее издание Politico сообщило, что Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного оборудования, повышающего огневую мощь.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не успеют отправить свои танки на Украину к весне, поскольку Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время.

Напомним, президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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