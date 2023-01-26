 

Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ

26.01.2023, 21:50, Новости дня
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Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отметил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от РФ возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиацией, сообщил он в интервью газете «Коммерсант».

Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» — сказал он.

Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.

Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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