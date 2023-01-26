Самый популярный стример Twitch объяснился по поводу “тайного развода”

Канадский стример Феликс “xQc” Лангель был признан самым популярным стримером Twitch в 2022 году. Однако он не может публично обсуждать свое расставание с партнером по стримингу Сэмом “Adept” по решению суда. Об этом пишет Dexerto, ссылаясь на судебные документы.

Закон запрещает стримерам Twitch обсуждать этот вопрос онлайн. Согласно статье, эти документы подтверждают, что на xQc наложены определенные ограничения.

Просочившиеся документы показывают, что Феликс и Сэм поженились в августе 2020 года, а затем был начат бракоразводный процесс. Компания Adept подала заявление о вынесении постоянного судебного приказа в отношении xQc.

В документах говорится, что ответчику запрещено преследовать, нападать, словесно угрожать или запугивать истца. Этот запрет распространяется на любое обсуждение развода в сети, даже на стримы.

Ранее Лангель заявлял, что Адепт не была его женой. По словам блогера, он никогда не был женат, и брак не был чем-то, что произошло в его жизни.

Адепт и xQc годами держали свои тайные отношения в секрете, называя себя “соседями по комнате”. Считалось, что Адепт и xQc расстались в сентябре 2022 года, согласно судебным документам.