 

Ярлык браузера Edge невозможно удалить с рабочего стола

26.01.2023, 21:45, Разное
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О браузере Edge, встроенном в Windows, рассказали пользователи операционной системы Windows.

После удаления его значка вручную браузер Edge появляется в Windows 11. В статье говорится, что это происходит независимо от того, что браузер установлен по умолчанию.

Пользователи Reddit сообщили, что ярлыки Edge появлялись несколько раз после удаления программы.

Комментатор отметил, что ему приходится удалять ярлык Edge каждый раз, когда он перезагружает компьютер. Многие пошутили, что таким образом Microsoft хочет, чтобы пользователи перешли на предпочитаемый браузер. Инженеры Microsoft подтвердили существование проблемы и в настоящее время работают над ее устранением.

Пользователи Windows 11 версии 22H2 ранее сообщали, что после установки частых обновлений у них возникли многочисленные проблемы с программами.


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