В Китае создали летающий будильник

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26.01.2023, 21:45, Разное
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Китай создал летающий будильник. Он оснащен как подсветкой, так и пропеллером. Об этом гаджете оповестил Telegram-канал “Вокругтехно”.

Простой будильник, который не оставит ни единого шанса пропустить “пять минут”. Авторы заявили, что будильник не остановится, пока человек не найдет его и не встанет.

Flying Alarm Clock имеет встроенный динамик, который активирует сигнал тревоги. Устройство использует пропеллер, чтобы летать вокруг, пока владелец не схватит его и не поставит на место. Это предотвращает случайное отключение будильника.

Корпус летающего будильника изготовлен из пластика. Для его работы требуется пять батареек типа ААА, которые не входят в комплект. Он был доступен для продажи на AliExpress в Китае, где стоил 1 000 рублей.

Ранее сообщалось, что компания Google добавила в мобильную ОС Android приложение “Часы”. Оно позволяет создавать собственные звуки будильника или таймера.


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