 

Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании Hugo Boss

26.01.2023, 21:25, Разное
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Бренд Hugo Boss представил вторую часть своей рекламной кампании “Be your own Boss” (“Будь сам себе боссом”). Съемка приурочена к первой годовщине с момента запуска обновленной бизнес-стратегии. В ее рамках также состоится показ в Майами. Он пройдет в формате “see now, buy now”, то есть вещи можно будет приобрести сразу после мероприятия.  

По информации WWD, последней знаменитостью, которая присоединилась к инициативе, стала известная модель Джиджи Хадид. Так как рекламная кампания прославляет знаменитостей, самостоятельно добившихся успеха, именно эти качества в Хадид отметил главный исполнительный директор бренда Дэниел Гридер. Джиджи начала работать, когда была совсем юной, а в 16 лет подписала контракт с крупным агентством. 

В новой кампании также приняли участие модель Наоми Кэмпбелл, колумбийский певец Малума, южнокорейский актер Ли Мин Хо и итальянский теннисист Маттео Берреттини. Все участники в рамках проекта будут рассказывать о препятствиях на пути к успеху и их преодолении. 

Они четко олицетворяют тот факт, что ”боссами” не рождаются, а становятся, – говорится в заявлении компании.

Ребрендинг Hugo Boss связан с желанием повысить актуальность марки среди молодежи. 

К 2030 году поколение зумеров будет составлять крупнейший потребительский сегмент во всем мире. Новые проекты были разработаны для того, чтобы найти отклик у молодых потребителей, превратить их в фанатов. В конце концов, мы хотим привлечь новых потребителей, но мы также хотим сохранить наших существующих клиентов, – пояснил Гридер.

Напомним, Джиджи Хадид совмещает карьеру с воспитанием дочери. Недавно модель поделилась новыми фото из отпуска с малышкой. На протяжении последних двух лет супермодель усердно скрывает Хай от папарацци.


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