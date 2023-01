Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании Hugo Boss

Бренд Hugo Boss представил вторую часть своей рекламной кампании “Be your own Boss” (“Будь сам себе боссом”). Съемка приурочена к первой годовщине с момента запуска обновленной бизнес-стратегии. В ее рамках также состоится показ в Майами. Он пройдет в формате “see now, buy now”, то есть вещи можно будет приобрести сразу после мероприятия.

По информации WWD, последней знаменитостью, которая присоединилась к инициативе, стала известная модель Джиджи Хадид. Так как рекламная кампания прославляет знаменитостей, самостоятельно добившихся успеха, именно эти качества в Хадид отметил главный исполнительный директор бренда Дэниел Гридер. Джиджи начала работать, когда была совсем юной, а в 16 лет подписала контракт с крупным агентством.

В новой кампании также приняли участие модель Наоми Кэмпбелл, колумбийский певец Малума, южнокорейский актер Ли Мин Хо и итальянский теннисист Маттео Берреттини. Все участники в рамках проекта будут рассказывать о препятствиях на пути к успеху и их преодолении.

Они четко олицетворяют тот факт, что ”боссами” не рождаются, а становятся, – говорится в заявлении компании.

Ребрендинг Hugo Boss связан с желанием повысить актуальность марки среди молодежи.

К 2030 году поколение зумеров будет составлять крупнейший потребительский сегмент во всем мире. Новые проекты были разработаны для того, чтобы найти отклик у молодых потребителей, превратить их в фанатов. В конце концов, мы хотим привлечь новых потребителей, но мы также хотим сохранить наших существующих клиентов, – пояснил Гридер.

Напомним, Джиджи Хадид совмещает карьеру с воспитанием дочери. Недавно модель поделилась новыми фото из отпуска с малышкой. На протяжении последних двух лет супермодель усердно скрывает Хай от папарацци.