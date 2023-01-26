Мясо из пробирки скоро может оказаться на вашем столе

Американская компания собирается поставить искусственное мясо в рестораны страны. Она уже получила необходимые разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством продуктов США. Следующая цель — наладить поставки такого мяса и на прилавки магазинов, передаёт France 24. У американских производителей уже есть конкуренты в Сингапуре, ЕС, Израиле и других странах.

На вид и на вкус это куриное мясо. Это оно и есть. С той только разницей, что его вырастили в огромных стальных чанах. Рекламный ролик этой компании звучит так: «Вы можете продолжать есть настоящее мясо, не отказываясь от него. И не становиться вегетарианцем или веганом».

Доктор УМА ВАЛЕТИ, основатель и директор компании Upside Foods: Я всем говорю: это не альтернатива мясу. Это мясо, выращенное из клеток настоящего животного. Мы берём высококачественные клетки, скажем, коровы или свиньи, курицы или лобстера и выбираем те, которые могут размножаться вне этого животного надёжным и здоровым способом.

Им потребовалось четыре года, чтобы получить зелёный свет от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Их следующая цель — реализация продукции в рестораны в 2023 году и на прилавки магазинов — к 2028 году.

Но вначале нужны дополнительные положительные заключения от Министерства сельского хозяйства США. Поэтому на данный момент производство всё ещё ограничено, и, скорее всего, большинство потребителей пока не увидит мяса, выращенного в лаборатории.

УМА ВАЛЕТИ: Мы считаем, что для начала цены будут на уровне премиум или органического сегмента. Ожидается, что цены на обычное мясо заметно пойдут вверх, а стоимость культивированного мяса будет снижаться. И вот на пересечении этих двух шкал мы бы и хотели располагаться в ближайшие 5—10 лет. Так мы станем доступнее природного мяса.

Искусственное мясо также может снизить воздействие домашнего скота на окружающую среду. А это около 15 процентов выбросов парниковых газов на планете.

На сегодняшний день только Сингапур одобрил продажу мяса, выращенного в лаборатории. Евросоюз, Израиль и несколько других стран работают над нормативной базой для такой продукции.

Дата выхода в эфир 24 января 2023 года.