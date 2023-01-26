Мнение: Ослабление России обходится США дороже, чем кажется на первый взгляд

Попытки США ослабить Россию обходятся дороже, чем утверждают американские политики. Как пишет The New Republic, помимо огромных сумм, выделяемых Киеву, США сталкиваются с серьёзными стратегическими издержками, например с формированием альянса России, Китая и Ирана. Кроме того, украинский конфликт усилил напряжённость в отношениях США с растущими глобальными южными державами, которые отказываются выбирать между Вашингтоном, Москвой и Пекином.



AP

На фоне ослабевающего военного финансирования Украины некоторые аналитики утверждают, что Америка за свои деньги получает очень многое. Однако, как пишет автор The New Republic, в данном балансе не отражаются многие стратегические затраты.

«При акценте на ценнике помощи вместо ценности получаемого игнорируется тот факт, что конфликт на Украине стал эквивалентом прокси-войны с Россией, причём той, которую США могут вести без каких-либо военных потерь и которая объединяет под эгидой общего дела большинство мировых демократий. Это жёстко наказывает Россию за акт агрессии и усиливает все аспекты сдерживания», — написал в конце прошлого года Энтони Кордесман, почётный председатель отдела стратегии в Центре стратегических и международных исследований, добавив, что в общем стратегическом плане стоимость такой помощи невелика.

А Центр анализа европейской политики сформулировал это проще: «США тратят на победу над Россией сущие копейки». Тимоти Эш, младший научный сотрудник программы «Россия и Евразия», утверждает, что «с разных точек зрения и сквозь призму прибыли поддержка Украины со стороны США и Запада является невероятно рентабельной инвестицией. То, что РФ глубоко погрязла в конфликте, который не может выиграть, является огромной стратегической победой для США».

На первый взгляд, пишет автор статьи, аргумент об экономической выгоде справедлив: стоимость ущерба российским вооружённым силам была бы выше в ходе непосредственной войны США с Россией. Но этот неполный, а то и вводящий в заблуждение расчёт не показывает ряд скрытых издержек в результате длительной войны, в которую Америку всё сильнее затягивает.

В 2022 году общий объём поддержки Украины составил $68 млрд, и Белый дом запросил ещё $34 млрд. Для примера, война в Афганистане в первые два года обходилась в $23 миллиардов в год, а в 2011-м «поглотила» $107 млрд. Война в Ираке в первые два года обошлась США в $54,4 и $91,5 миллиардов соответственно. Но ни в Ираке, ни в Афганистане война не нацеливалась на крупных соперников США, так что в этом смысле украинский конфликт действительно обходится им дёшево с нанесением ущерба вооружённым силам ядерной державы. Тем не менее не стоит считать его продолжение доступным способом достижения главной стратегической цели — не в последнюю очередь потому, что до февраля 2022 года в Вашингтоне мало кто считал Россию крупной державой, чью армию необходимо ослабить, чтобы защитить США. Главным потенциальным военным конкурентом истеблишмент нацбезопасности давно определил Китай, а Россию рассматривали как вызов гораздо меньшего масштаба.

Эта оценка не изменилась с момента начала российской СВО на Украине в феврале. В результате ценность ущерба, наносимого явно переоценёнными ВС России, может оказаться не такой уж значительной даже при низком уровне издержек. Это особенно актуально в том случае, если ослабленная РФ станет больше полагаться на ядерный арсенал.

Есть и другие стратегические издержки. Конфликт затягивается, способствуя формированию российско-китайско-иранского союза. Цель Вашингтона должна состоять в том, чтобы не допустить образования подобного альянса, а не ускорить его процесс.

Кроме того, украинский конфликт усилил напряжённость в отношениях США с растущими глобальными южными державами, которые отказываются выбирать между США, Россией и Китаем. Они делают выбор в пользу многополярного мира, где есть возможность уравновешивать потенциальные бесчинства Вашингтона. Такой мировой порядок Вашингтон, по-видимому, стремится предотвратить, но по мере продолжения конфликта это становится всё менее вероятным.

Однако, заключает автор статьи, важнее всего то, что затянувшийся конфликт усложнит Европе поиск обратного пути к долгосрочному миру и стабильности. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем сложнее создать какую-то новую европейскую архитектуру безопасности, в рамках которой Украина почувствует себя спокойно, а РФ не будет представлять угрозы. Европа может оказаться в состоянии постоянной войны с малой интенсивностью боевых действий, из-за которой вражда сторон будет длиться поколениями. Это, в свою очередь, чревато новой реальностью, при которой мир нереально даже представить — не то, что его достичь.

«Эти затраты не находят отражения в текущих балансовых отчётах. Но именно с ними, а не с суммами в долларах, нам придётся бороться в ближайшие годы», — подводит итог автор The New Republic.