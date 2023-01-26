Серебро притянет к Ракам изобилие: соответствие металлов планетам и их влияние на знаки зодиака

Общеизвестно, что кристаллы имеют определенный заряд энергии, который так или иначе сказывается на биополе человека. Аналогичными свойствами обладают металлы, которые принято соотносить с определенными планетами и знаками зодиака. Зная о таких свойствах металлов, можно правильно подобрать различные украшения, цепочки, брелоки и кулоны, которые будут положительно сказываться на энергетическом биополе человека.

Известные с древности металлы

Древнейшим цивилизациям было известно лишь семь металлов, в их числе – свинец, олово, ртуть, железо, медь, серебро и золото. Все они так или иначе играли важную роль в жизни человека. Также в древности было известно семь небесных тел, к которым относятся Солнце, Луна, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер и Меркурий. Такое совпадение чисел казалось не случайным, поэтому астрологи того времени научились соотносить различные металлы с теми или иными планетами и небесными телами.

Считалось, что Солнце является доминирующим на небосводе, поэтому ему соответствует самой дорогой металл – золото. Серебро из-за своего цвета ассоциировалась с Луной. Железо, из которого ковалось оружие, было своеобразным символом Марса, считавшегося планетой бога войны. Древние люди веровали в такую взаимосвязь планет и металлов, неизменно выбирая себе украшения, в том числе с учетом своего знака зодиака.

Солнце и золото

Жизнь человека связана с Солнцем. Эта звезда дарит тепло и живительные силы, она ассоциируется со всем живым. Неудивительно, что у древних египтян самым главным был бог Солнца Ра. Именно поэтому астрологи связывали с этим небесным телом золото, которое особенно ценилось в те времена. Такие верования характерны для древних египтян, кельтов, римлян, африканских и азиатских цивилизаций. Поклонение Солнцу распространено также у ацтеков и культур Латинской и Южной Америки. Золото — это чистый металл, который в те годы использовался для подношения богам. В большинстве цивилизаций он считается символом процветания, богатства и власти.

Луна и серебро

Серебро — это универсальный металл, который широко используется в алхимии. Под стать ему Луна, которая имела такой же серо-серебристый оттенок. Серебро связано с интуицией, внутренней мудростью и саморефлексией. Считается, что это женский металл, который связан с богом и является символом чистоты. Энергия серебра позволяла использовать такие украшения для исцеления, гадания, защиты, а также привлечения любви, удачи и богатства.

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Марс и железо

Железо считается самым распространенным во Вселенной металлом. Причем больше всего его находится на Марсе. Неизвестно, знали ли об этом древние, но именно эту планету они ассоциировали с железом. Этот металл символизирует мужскую энергию, физическую силу, мужественность и власть. Украшения из железа дают веру в себя, силу, выносливость и мужество.

Юпитер и олово

В древности олово неизменно связывали с Юпитером. Этот металл воплощает ум, мудрость, знания и зрелость. Олово связывают с богатством и процветанием. Известно, что такой металл стал широко использоваться в бронзовом веке, когда люди научились выплавлять его из руды.

Меркурий и ртуть

Неизвестно почему, но древние ассоциировали ртуть с Меркурием. Вполне возможно, эта планета без использования телескопов была видна лишь как серая мерцающая точка, и именно такой оттенок имел этот необычный металл. Ртуть известна тем, что при комнатной температуре она находится в жидкой форме. Это токсичный металл, который связывают с тайной, трансформацией и смертью. Известно, что ртуть была хорошо знакома древним грекам и римлянам, китайцам и индусам. Алхимики того времени считали этот металл одним из трех главных веществ на Земле.

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Сатурн и свинец

Свинец имеет тесную связь с планетой Сатурн. Такой сплав содержит многочисленные примеси, соответственно, он символизирует необходимость очищения от различных недостатков человека. Со свинцом неизменно связаны всевозможные гадания. Известно, что это один из первых металлов, который выплавлялся древними римлянами, китайцами и египтянами.

Венера и медь

Считается, что планета Венера управляется медью. Это старейший металл, который выплавлялся в древнейших цивилизациях Востока и Азии. Медь олицетворяет женское начало и молодость. Она символизирует красоту, творчество, равновесие и доброту. Считается, что медь обладает лечебными свойствами, она учит гармонии в жизни.

Выбор металлических украшений в зависимости от знака зодиака

Каждый знак зодиака так или иначе связан с тем или иным металлом. Правильно выбрав такие украшения, браслеты, цепочки или кольца, можно улучшить свое энергетическое биополе, что неизменно сказывается на ощущении счастья человеком.

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Овен

Овнам следует выбирать ювелирные украшения, кольца, цепочки и браслеты из меди или золота. Это благородные металлы, которые символизируют женское начало, они дарят счастье и умиротворение.

Телец

Тельцам нужно отдавать предпочтение ювелирным украшениям из серебра. Это гарантирует им процветание и счастье. Серебро – благородный аристократический металл, который неразрывно связан с Луной. Возможно, именно поэтому Тельцы – столь романтичные и загадочные натуры.

Близнецы

Близнецам в особенности подходят ювелирные украшения, сделанные из бронзы. Это благородный металл, который символизирует благополучие и счастье. Древние верили, что бронзовые кольца или браслеты нужно обязательно носить в среду, что очищает человека от всего плохого и гарантирует его успех в жизни.

Рак

Ракам подходят любые металлы серебристого цвета. Это может быть серебро или платина, из которых делаются роскошные ювелирные украшения. Такой металл символизирует процветание, счастье и успех. Он притянет к Ракам богатство и изобилие.

Лев

Тем, кто родился под знаком Льва, следует носить цепочки, браслеты или кольца из латуни. Это гарантирует их процветание и счастье. Причем надевать такие украшения нужно именно в воскресенье.

Девы

Идеальным металлом для Девы станет бронза. Такие украшения гарантируют благополучие и счастье. Также можно выбирать различные браслеты и кольца из серебра и золота. Еще лучше, если это украшение, выполненное сразу из двух таких металлов.

Весы

Люди, родившиеся под знаком Весы, — это тонкие натуры, которым лучше всего подходят украшения из серебристого металла. Носить такие кольца и цепочки нужно в пятницу, что гарантирует процветание, счастье и радость.

Скорпион

Скорпионам можно порекомендовать выбирать украшения из меди. Носить их нужно во вторник, что принесет благополучие и счастье.

Стрельцы

Стрельцам следует выбирать браслеты и украшения из латуни. Лучший день, чтобы носить такие кольца или цепочки, — это четверг.

Козерог

Лучше всего для людей, которые родились под знаком зодиака Козерог, подходит железо. Такие украшения могут принести им процветание и счастье, при этом носить их следует обязательно в субботу.

Водолей

Водолеи — это загадочные натуры, которым подходят украшения из железа. Это металл, который приносит благополучие, радость, успех и счастье.

Рыбы

Рыбам нужно обратить внимание на разнообразные украшения из золота. Это дорогой чистый металл, который ценился во все времена. Такие украшения нужно носить в четверг, что позволит вскоре ощутить счастье и добиться процветания в жизни. Также можно обратить внимание на комбинированные украшения из золота и серебра.