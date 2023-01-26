 

Ногти в оттенке матча: идеи для трендового маникюра

26.01.2023, 21:10, Разное
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Новая мода на маникюр в зеленых оттенках набирает популярность. Конечно, речь не идет о ярком изумрудном цвете, который отлично смотрится только летом. Матча – вот что манит модниц в этом сезоне. Мягкий, теплый, уютный оттенок отлично сочетается с дополнительными элементами, но и хорош сам по себе.

Берем на заметку

Классический зеленый матча хорошо смотрится и на загорелых, и на бледных руках, придавая им благородную мягкость.

В зависимости от второстепенных жидкостей, чай или кофе матча может быть разных оттенков, глубже или нежнее, и это дает волю фантазии.

Но, будучи ярким, зеленый не терпит параллельных ярких акцентов, например колец с камнями.

Придайте образу стиля через тончайшие металлические украшения без яркого рельефа или рисунка.

Зеленый можно комбинировать и с базовыми цветами: белым, бежевым, светло-розоаым, иногда черным.

Не бойтесь играть геометрией: светлый зеленый оттенок никогда не будет доминировать, поэтому смело выбирайте такой дизайн, если работаете в офисе.

Красиво смотрится на ногтях и перламутровый финиш либо легкая втирка. Подходит девушкам, которые не любят излишнее украшательство вроде страз, фольги, жемчужин илм конфетти.

Не бойтесь экспериментов, это тренд. В конце концов, весна наступит, и у вас в запасе уже будет парочка стильных решений.


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