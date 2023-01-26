На территории больницы в Петербурге нашли братскую могилу

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26.01.2023, 21:06, Разное
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На территории больницы в Петербурге во время реконструкции обнаружили братскую могилу с гранатой и другими боеприпасами. Есть вероятность, что рабочие наткнулись на блиндаж времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает Пятый канал, погибшие могли быть морскими пехотинцами или моряками-балтийцами. Отмечается, что это уже не первый случай в этом месте. Делом занялся Следственный комитет.


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