На территории больницы в Петербурге нашли братскую могилу

На территории больницы в Петербурге во время реконструкции обнаружили братскую могилу с гранатой и другими боеприпасами. Есть вероятность, что рабочие наткнулись на блиндаж времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает Пятый канал, погибшие могли быть морскими пехотинцами или моряками-балтийцами. Отмечается, что это уже не первый случай в этом месте. Делом занялся Следственный комитет.