“Рыдала”: безутешная жена Ширвиндта рассказала о тяжелой потере

Роман 64-летнего телеведущего

и видеоблогера Михаила Ширвиндта и 32-летней Анастасией Пономаревой зародился почти

десять лет назад, когда молодая девушка устроилась в команду телепрограммы “Хочу

знать”. Как признается Анастасия, ее выбор не поддерживал никто, ни

друзья, ни родственники.

Однако, 30 лет

разницы не помешали влюбленным пожениться и даже стать родителями. В 2020 году

у пары родился сын. Иногда в своих социальных сетях Анастасия делится

фотографиями малыша. Основной мотив жены Ширвиндта в микроблоге — это авторские

наброски, раскрывающие переживания женщины.

Вот и на днях на

страничке появилась заметка, серьезно напугавшая подписчиков блога. Безутешная

любимая Михаила Ширвиндта рассказала о тяжелой потере — герой ее любимого

сериала закончил свою жизнь. Для тонкой душевной натуры Анастасии даже такое

событие стало трагичным.

“Рыдала без

перерыва минут двадцать”, — рассказала Пономарева.

В микроблоге

нередко появляются заметки о смерти. Так, третья жена Михаила Ширвиндта рассказала

про событие из тибетского календаря под названием “День встречи с владыкой

смерти”. Анастасия разоткровенничалась и написала, что единственное работающее

успокоительное — это мантра “принимаю-отпускаю”.