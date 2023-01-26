“Рыдала”: безутешная жена Ширвиндта рассказала о тяжелой потере
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Роман 64-летнего телеведущего
и видеоблогера Михаила Ширвиндта и 32-летней Анастасией Пономаревой зародился почти
десять лет назад, когда молодая девушка устроилась в команду телепрограммы “Хочу
знать”. Как признается Анастасия, ее выбор не поддерживал никто, ни
друзья, ни родственники.
Однако, 30 лет
разницы не помешали влюбленным пожениться и даже стать родителями. В 2020 году
у пары родился сын. Иногда в своих социальных сетях Анастасия делится
фотографиями малыша. Основной мотив жены Ширвиндта в микроблоге — это авторские
наброски, раскрывающие переживания женщины.
Вот и на днях на
страничке появилась заметка, серьезно напугавшая подписчиков блога. Безутешная
любимая Михаила Ширвиндта рассказала о тяжелой потере — герой ее любимого
сериала закончил свою жизнь. Для тонкой душевной натуры Анастасии даже такое
событие стало трагичным.
“Рыдала без
перерыва минут двадцать”, — рассказала Пономарева.
В микроблоге
нередко появляются заметки о смерти. Так, третья жена Михаила Ширвиндта рассказала
про событие из тибетского календаря под названием “День встречи с владыкой
смерти”. Анастасия разоткровенничалась и написала, что единственное работающее
успокоительное — это мантра “принимаю-отпускаю”.
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