 

“Рыдала”: безутешная жена Ширвиндта рассказала о тяжелой потере

26.01.2023, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Роман 64-летнего телеведущего
и видеоблогера Михаила Ширвиндта и 32-летней Анастасией Пономаревой зародился почти
десять лет назад, когда молодая девушка устроилась в команду телепрограммы “Хочу
знать”. Как признается Анастасия, ее выбор не поддерживал никто, ни
друзья, ни родственники.

Однако, 30 лет
разницы не помешали влюбленным пожениться и даже стать родителями. В 2020 году
у пары родился сын. Иногда в своих социальных сетях Анастасия делится
фотографиями малыша. Основной мотив жены Ширвиндта в микроблоге — это авторские
наброски, раскрывающие переживания женщины.

Вот и на днях на
страничке появилась заметка, серьезно напугавшая подписчиков блога. Безутешная
любимая Михаила Ширвиндта рассказала о тяжелой потере — герой ее любимого
сериала закончил свою жизнь. Для тонкой душевной натуры Анастасии даже такое
событие стало трагичным.

“Рыдала без
перерыва минут двадцать”, — рассказала Пономарева.

В микроблоге
нередко появляются заметки о смерти. Так, третья жена Михаила Ширвиндта рассказала
про событие из тибетского календаря под названием “День встречи с владыкой
смерти”. Анастасия разоткровенничалась и написала, что единственное работающее
успокоительное — это мантра “принимаю-отпускаю”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10.22 / Das Erste – стали слишком зависимы — Боррель объявил о банкротстве европейской внешней политики

19.01.22 / Мнение: Капиталисты, несущие золотые яйца

17.10.22 / Если яркие цвета не по душе, это не повод не выглядеть стильно: модные весенние образы в нейтральных тонах

23.10.21 / С эффектом кожи и леопардовым принтом: как осенью сочетать легинсы с длинными топами, туниками и не только

10.07.22 / В Швейцарии разработали рубашку, способную увеличивать выносливость

15.07.22 / Покупатели квартир выбирают Новую Москву

05.12.22 / Регионы просят тепла

02.07.21 / Любят независимость: знаки зодиака, которые никогда не просят помощи

14.09.21 / Скандалы: Думское лобби Сергея Собянина

21.08.21 / Воск, уксус и спирт: как предотвратить появление плесени на кожаной куртке и способы ее удаления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика