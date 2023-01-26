 

“Сирия – это малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру”: Пригожин о миссии ЧВК “Вагнер”

26.01.2023, 21:05, Разное
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“ЧВК “Вагнер” де-факто выиграла сирийскую войну. ЧВК “Вагнер” выполняла большинство боевых задач по уничтожению ИГ*. И это тайна, которая теперь не покрыта мраком. Это уже исторический факт. Сирия — это малая-малая-малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру. Великая Россия тем и велика, что она должна не только у себя под носом порядок наводить, но и на далеких рубежах”, — сказал бизнесмен.

По его словам, в 2015 году ЧВК “Вагнер” буквально “выпнули” с территории Донбасса. После этого бойцам пришлось уехать в другие страны, чтобы продолжать “вершить Величие РФ”.

Пригожин отметил, что бросать бравое дело они не собираются, а также напомнил, что никто не имеет право им указывать. По словам бизнесмена, культурные, мягкие и ненавязчивые советы они получают от специалистов по соответствующим каналам.

*террористическая организация, запрещена на территории РФ


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