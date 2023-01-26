 

“Ушел слишком рано”: испытавшая ад жена Петросяна сообщила о смерти любимого

26.01.2023, 21:05, Разное
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Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно развивает соцсети и общается с поклонниками. До свадьбы с Петросяном о ней не было слышно, несмотря на то, что она была с ним рядом на протяжении многих лет. И вот теперь она вышла из тени и купается в лучах славы.

Жена Петросяна часто поднимает темы о здоровье, красоте, воспитании. Но иногда Брухунова затрагивает более серьезные вопросы.

“Кем вы хотели стать в детстве? А кем стали, повзрослев?” – задала философский вопрос жена Петросяна.

В ответ посыпали комментарии от подписчиков, рассуждающие на животрепещущую тему. Кто-то хотел стать патологоанатомом, кто-то акушером, журналистом, космонавтом – люди наперебой говорили о мечтах детства. Одна из подписчиц написала депрессивно: “Хотела стать человеком. Не стала”. Жена Петросяна попробовала ее поддержать. Как выяснилось, у девушки не стало любимого человека.

“Вы до сих пор на Земле. И каким бы не было разорванным Ваше сердце, время идет. Я не пытаюсь обесценить Ваше горе. Ни в коем случае. Более того, знаю, что такое уход близкого человека. Пройдя этот ад несколько раз. Но так устроен человек. Время идет, боль не уходит, она становится тупой и зудит под ложечкой. Подразумеваю, что навсегда. Однако мы продолжаем свой путь здесь. Хотя бы ради памяти тех, кто ушел слишком рано”, – написала Брухунова.

Судя по комментарию, жена Петросяна сама испытала такой ад и знает, о чем говорит.


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