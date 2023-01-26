 

Компания Coca-Cola выпустит смартфон ColaPhone

26.01.2023, 21:00, Разное
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Компания Coca-Cola в скором времени сможет выпустить собственный смартфон.

Вместе с тем представители известной марки пока не раскрывают никаких подробностей, а также дату презентации аппарата. В Сети уже появились свежие изображения, на которых можно рассмотреть вероятный дизайн новинки. Кроме того, устройство от марки Coca-Cola сможет выйти в продажу под названием ColaPhone. Как и предполагалось, девайс получит яркий дизайн в красном цвете корпуса.

На одной из боковых панелей расположился логотип марки. Специалисты пока не готовы прогнозировать уровень производительности ColaPhone, но предполагается, что модель станет модификацией смартфона известной марки. Остальные детали раскроют позже.


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